Μεγάλα προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει η Ισπανία και η Πορτογαλία – συμπεριλαμβανομένης της Μαδρίτης και της Λισαβόνας. Την ίδια ώρα, παρόμοια ζητήματα αλλά μικρότερου μεγέθους αντιμετωπίζουν Ανδόρα και Γαλλία.

Σύμφωνα με το Skynews, ο ισπανικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Eléctrica αναφέρει ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες ενέργειας για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser. Εκκενώνονται επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας.

Ακόμη, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων ενημέρωσης, από την διακοπή ηλεκτροδότησης έχουν επηρεαστεί η Σεβίλλη, η Βαρκελώνη και η Βαλένθια.

Τα δεδομένα από το ηλεκτρικό δίκτυο της Ισπανίας δείχνουν τεράστια πτώση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με αναφορές, εκτός λειτουργίας είναι και οι τηλεφωνικές γραμμές.

Οπως μεταδίδει η The Sun, αεροδρόμια και μετρό τέθηκαν εκτός λειτουργίας σε μεγάλες πόλεις – οδηγώντας τις χώρες στο χάος.

Στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας υπάρχουν χιλιάδες επιβάτες που περιμένουν κάποια επίσημη ενημέρωση. Η πορτογαλική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει κάποια εξήγηση για τη βλάβη στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανακοίνωσε ότι στις 12:30 ώρα Ισπανίας (13:30 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, ακινητοποιώντας όλα τα τρένα.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 – On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.

