Η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 750, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών.

«Το συμβάν προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 750», δήλωσε από το σημείο ο Εσκαντάρ Μομένι, προσθέτοντας πως αναμένονται ενισχύσεις από την Τεχεράνη και άλλες πόλεις. «Ελπίζουμε να κατασβέσουμε την πυρκαγιά τις επόμενες ώρες», διευκρίνισε.

Just few hours after the explosion in Bander Abbas, there was another explosion in the not so distant Shahid Rajaee Port in Iran. There is no confirmation that the explosions are linked, but the coincidence is suspicious.

Ενισχυμένη από τον άνεμο, η πυρκαγιά που μαίνεται στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν έχουν προσδιοριστεί, αυξάνει σε ένταση, μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση σχεδόν 10 ώρες μετά το συμβάν.

«Η ένταση της πυρκαγιάς στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι αυξήθηκε και είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες ζώνες και σε άλλα εμπορευματοκιβώτια», ανέφερε η τηλεόραση.

HAPPENING NOW

The explosion at Bandar Abbas in Iran has caused the fire to spread.

The Islamic Republic has no way to contain the spread and it looks like the entire port is about to burn down.

