Μια τεράστια έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο στο ιρανικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 500.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που το Ιράν ξεκινά έναν τρίτο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα στο Ομάν.

Τα αίτια ωστόσο της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η τελωνειακή αρχή του Ιράν ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων Σίνα, η οποία υπάγεται στον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν τεράστιο μαύρο καπνό να υψώνεται στον αέρα.

#BREAKINGNEWS:🇮🇷💥-Reports from Iran: A massive explosion has been heard in Bandar Abbas, with the cause still unclear at this time.#Iran pic.twitter.com/uluCCDiJTH

— Global War Report. (@GlobeWarReport) April 26, 2025