Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε συνομιλίες σήμερα στο Παρίσι με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να στηρίξουν τη θέση του Κιέβου για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Αυτή η διπλωματία υψηλού επιπέδου αντικατοπτρίζει τις εντεινόμενες ανησυχίες στην Ευρώπη για την προσέγγιση των ΗΠΑ με τη Ρωσία, αφού απέτυχαν, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει μια κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό έλεγε ότι στοχεύει να τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι ενοχλημένος τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο.

«Όλοι θέλουν ειρήνη. Μια σταθερή και βιώσιμη ειρήνη. Το ερώτημα αφορά τον συντονισμό», είπε ο Μακρόν υποδεχόμενος τον Ρούμπιο στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, ο Κιθ Κέλογκ, που βρισκόταν και αυτός στο Παρίσι, ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ μια φωτογραφία του ίδιου με τους επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας και έγραψε: «πολύ παραγωγικές συναντήσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στην προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας».

Good to be with UKR Head of Presidential Office Andriy Yermack and Minister of Defense Rustem Umerov in Paris. Very productive meetings at Elysee Palace on efforts to end the Ukraine-Russia war. ⁦@SPE_Kellogg⁩ pic.twitter.com/x2I7SIW1RA

— Keith Kellogg (@generalkellogg) April 17, 2025