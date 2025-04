Η ανακοίνωση των βραβείων για τους κορυφαίους της κανονικής περιόδου στη EuroLeague συνεχίζεται. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά για τον κορυφαίο προπονητή με τον τίτλο να πηγαίνει στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Σάρας οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου με το σύλλογο της Τουρκίας να ισοφαρίζει το ρεκόρ του σε εκτός έδρας νίκες.

Η σχετική ανάρτηση της EuroLeague αναφέρει: «Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς 2024-25 Aleksander Gomelskiy, και έγινε ο πρώτος Λιθουανός που λαμβάνει το βραβείο «Αλεξάντερ Γκομέλσκι».

Παρά τους πολυάριθμους τραυματισμούς, οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε σε ρεκόρ 23-11 και στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο. Ο Γιασικεβίτσιους είναι πλέον ο πρώτος άνθρωπος που κατακτά την Ευρωλίγκα ως παίκτης και αργότερα ανακηρύσσεται κορυφαίος προπονητής της λίγκας.

Η ηγεσία του βοήθησε τη Φενέρμπαχτσε να ισοφαρίσει τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες στη Λίγκα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία στα playoffs σε μια δύσκολη σεζόν.

Ο Γιασικεβίτσιους επιλέχθηκε από τους συναδέλφους του προπονητές της Turkish Airlines EuroLeague ως νικητής του βραβείου του κορυφαίου προπονητικού της σεζόν».

Sarunas Jasikevicius of Fenerbahçe Beko Istanbul has been named the 2024–25 Aleksander Gomelskiy Coach of the Year, becoming the first Lithuanian to receive the award 🇱🇹🏆

Despite numerous injuries, he led Fenerbahçe to a 23–11 record and second place in the regular season 💪… pic.twitter.com/HmXeWcnLqV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2025