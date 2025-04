Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο ασκών χρέη δημάρχου της πόλης Άρτεμ Κόμπζαρ.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν την πόλη Σούμι με πυραύλους, σκοτώνοντας αμάχους», ανέφερε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, σε ανάρτηση στο Χ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες» από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Σούμι.

The aftermath of a strike on the center of Sumy (April 13, 2025). #Ukraine #Russia #Sumy pic.twitter.com/IGde9LU7IF

Another morning of tragedy as Russians hit the city center of Sumy with ballistic missiles on Palm Sunday, while Ukrainians are attending church services, one of the busiest church-going days of the year.

Russian missile strike on Sumy today.

The missile hit the center of the city. Local authorities report that many people are dead and injured.

The morning of the Sunday before Easter is a time when many Ukrainians go to church. And Russia chose this time for its strike. pic.twitter.com/A3sMAcOeMa

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 13, 2025