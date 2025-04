Καταλυτικός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η καινοτομία στην ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9- 12 Απριλίου.

«Ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματικότητα, αλλά και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων» τόνισε η Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σημείωσε δε ότι η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου βρίσκεται στον πυρήνα του νέου εθνικού σχεδίου δράσης που καταρτίζει το Υπουργείο για την περίοδο 2026-2030.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που συντόνισε η Μαρία Σαμολαδά, Δημοσιογράφος του City Radio και της εφημερίδας Μανιφέστο, η κα. Ράπτη αναφέρθηκε στις παραμέτρους του εθνικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων, όπως η επιβράβευση των επιχειρήσεων (οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών, με το σήμα ισότητας), τα προγράμματα για την ένταξη στην αγορά άνεργων γυναικών και γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, οι νταντάδες της γειτονιάς και άλλες δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών στην επιχειρηματικότητα.

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδος δίνει και ο τουρισμός, όπως υπογράμμισε η κυρία Ράπτη, η οποία διετέλεσε για αρκετό καιρό Υφυπουργός Τουρισμού. «Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους είναι ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια» τόνισε η Υφυπουργός. Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ότι έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ο τουριστικός λιμένας του Δήμου Νέας Προποντίδας Μουδανιών, η μαρίνα ξενοδοχείου στα Λιμενάρια Θάσου, τα χιονοδρομικά κέντρα στο Σέλι και τα 3-5 πηγάδια, ενώ το 2024 ήταν χρονιά ρεκόρ για την κρουαζιέρα.

Ο Νίκος Ευθυμιάδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Thess INTEC μίλησε για τη σημασία της καινοτομίας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική Τραμπ αφύπνισε την Ευρώπη, η οποία κατάλαβε ότι έχει μείνει πίσω στην καινοτομία και πρέπει να επιταχύνει. «Έρχεται και η ώρα της Θεσσαλονίκης. Η πόλη βρίσκει τον διαχρονικό της στόχο, της δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας» επισήμανε ο κ. Ευθυμιάδης. Εξήγησε ότι η καινοτομία είναι κάτι πολύ ευρύ και χρειάζεται ένα οικοσύστημα για να αναπτυχθεί.

Αναφερόμενος στο Thess INTEC ο κ. Ευθυμιάδης τόνισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα με τη συμμετοχή των 130.000 φοιτητών της Θεσσαλονίκης, 1.600 ερευνητών και 500 επιχειρήσεων. Το τεχνολογικό πάρκο δημιουργείται σε μία έκταση 860 στρεμμάτων δίπλα στο αεροδρόμιο και βάσει μελέτης της Deloitte, το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει στη Θεσσαλονίκη το ThessINTEC σε περίοδο 25 ετών «μεταφράζεται» σε 18,6 δισ. ευρώ, με τα έσοδα του δημοσίου να ανέρχονται σε 4,1 δισ. ευρώ και με 274.869 θέσεις εργασίας να ανοίγουν.

Ο Νικόλαος Ντάβος, Συνιδρυτής και Διευθυντής, CluBE-Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia, αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει το CLUBE για την ενίσχυση της καινοτομίας στην περιοχή. «Από το 2014 ξεκινήσαμε την προσπάθεια για να συνδέσουμε τον κόσμο της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία. Όλο αυτό το οικοσύστημα πού έχουμε δημιουργήσει λειτουργεί πλέον ως καταλύτης» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι στο Cluster εργάζονται 60 ερευνητές, που δουλεύουν με ευρωπαϊκούς μισθούς και παράγουν καινοτομία ενώ αναφέρθηκε στο δύσκολο εγχείρημα της απολιγνιτοποίησης της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο για την κοινωνία και τους πολίτες, σε κατάλληλο χρόνο, με σχέδιο και συνεργασίες. «Η καινοτομία δεν είναι απλά ζητούμενο, είναι απολύτως αναγκαία» είπε ο κ. Ντάβος, προσθέτοντας ότι αρκετές εταιρείες έχουν αναπτύξει δραστηριότητες στην περιοχή, με το CLUBE να συμμετέχει σε πολλά από τα έργα.

Από την πλευρά του ο Αναστάσιος Τζήκας Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – Helexpo Α.Ε, υπογράμμισε ότι οι νέες τεχνολογίες είναι το βασικό εργαλείο για να αλλάξει το μοντέλο της Ελλάδας, ένα μοντέλο στο οποίο η περιφέρεια υστερεί. Αναφέρθηκε στην Τεχνόπολη, το πρώτο τεχνολογικό πάρκο που λειτούργησε στην Ελλάδα (το 2011), δημιουργώντας μια θερμοκοιτίδα στην οποία έχουν ενταχθεί αρκετές εταιρείες πληροφορικής.

Ερωτηθείς για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Τζήκας τόνισε πως η δημιουργία ενός νέο εκθεσιακού κέντρου θα βοηθήσει την πόλη να παίξει τον ρόλο ενός μητροπολιτικού κέντρου, χαρακτηρίζοντας απαραίτητο να φύγουμε από τις απαρχαιωμένες υποδομές, που υπάρχουν από τη δεκαετία του ‘50. «Η Θεσσαλονίκη έπρεπε από τη δεκαετία του ‘90 να φτιάξει νέες υποδομές. Δεν το έκανε. Το ξεκινήσαμε εμείς, κάναμε ένα σχεδιασμό που πήρε όλα αυτά υπόψη του δηλαδή. Βιοκλιματικό εκθεσιακό κέντρο. Πάρκο στη μέση της πόλης, μαζί με το εκθεσιακό κέντρο. Ανταγωνιστική οικονομία της πόλης, γιατί αυτό το πράγμα θα βοηθήσει την οικονομία της πόλης και βέβαια θα δημιουργήσει περισσότερη απασχόληση» τόνισε ο κ. Τζήκας,

Επιπλέον ανέφερε ότι θα κατασκευαστεί το ωραιότερο και πιο βιοκλιματικό εκθεσιακό κέντρο της Ευρώπης, ενώ από τα 165 στρέμματα που είναι το οικόπεδο της έκθεσης σήμερα, τα 100 θα γίνουν πάρκο. Προσέθεσε πως πριν τον Σεπτέμβριο θα έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της υλοποίησης. «Ελπίζουμε στο τέλος του 26 να έχει εγκατασταθεί η κατασκευαστική εταιρεία και θα χρειαστούν 5 χρόνια για να γίνει το νέο εκθεσιακό.