Δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τη Χαμάς ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτημα στο βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών για να αφαιρεθεί το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα από τoν κατάλογό του με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στο αίτημα αυτό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το δικηγορικό γραφείο Riverway Law, η Χαμάς δηλώνει «ότι η απαγόρευση αυτή είναι δυσανάλογη γιατί η οργάνωση δεν συνιστά απειλή για τη Βρετανία ή τους Βρετανούς πολίτες».

«Το δικαίωμα της αντίστασης στην κατοχή, στο απαρτχάιντ και στη γενοκτονία είναι σταθερά εδραιωμένο στο διεθνές δίκαιο», υποστήριξαν επίσης οι δικηγόροι στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, εκτιμώντας ότι η απαγόρευση της Χαμάς αντιβαίνει στις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Yesterday, my firm @riverwaylaw filed an application to the Home Secretary @YvetteCooperMP on behalf of Hamas for its removal from the list of proscribed organisations. The public reaction over the past 24 hours demonstrates a great degree of misunderstanding and ignorance of the…

— Fahad Ansari 🇵🇸 (Stop the Gaza genocide) (@fahadansari) April 10, 2025