Με το γενικευμένο κύμα αντιδράσεων ση φυλάκιση του του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μη λέει να κοπάσει και παρά τη φθίνουσα πορεία των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στις 19 Μαρτίου στην Τουρκία, το μποϊκοτάζ σε εταιρείες που υποστηρίζουν το καθεστώς του τούρκου προέδρου συνεχίζεται με ορμή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Muse ανέβαλαν την επερχόμενη συναυλία τους στην Κωνσταντινούπολη, μετά το συνεχιζόμενο μποϊκοτάζ της διοργανώτριας εταιρείας DBL Entertainment.

Σε ανάρτηση του στο X/Twitter, το συγκρότημα είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας, ότι θα έδινε συναυλία στην Πόλη στις 11 Ιουνίου και ότι τα εισιτήρια θα κυκλοφορούσαν από σήμερα.

Ωστόσο, η είδηση προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις από πολλούς θαυμαστές και καλλιτέχνες, οι οποίοι ενθάρρυναν το συγκρότημα να ακυρώσει τη συναυλία εν μέσω καταγγελιών για τον διοργανωτή της συναυλίας.

Ο Αμπντουλχαντίρ Εζκάν, επικεφαλής της τουρκικής εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία, DBL Entertainment, χαρακτήρισε σε ανάρτηση στο Χ τους συμμετέχοντες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που καλούσαν σε μποϊκοτάζ της EspressoLab –η οποία είναι μια άλλη εταιρεία με την οποία συνδέεται– «προδότες», κάτι που πυροδότησε εκτεταμένη κριτική και εκκλήσεις σε καλλιτέχνες να κόψουν τους δεσμούς με τις εταιρείες του.

Οι Muse ενημέρωσαν τους θαυμαστές τους ότι η συναυλία θα αναβληθεί για ένα χρόνο αφού ενημερώθηκαν για τα γεγονότα.

«Μετά από προσεκτική εξέταση και παρακολούθηση των σχολίων από τους θαυμαστές μας, καθώς σεβόμαστε πλήρως τις ανησυχίες τους, η συναυλία μας στην Κωνσταντινούπολη θα αναβληθεί τώρα για το 2026, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η DBL Entertainment δεν θα εμπλακεί», έγραψαν χθες σε νέα τους ανάρτηση στο X/Twitter.

«Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας, σημαίνει τα πάντα για εμάς. Τα λέμε το 2026!» πρόσθεσαν.

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.

— muse (@muse) April 2, 2025