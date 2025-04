Ένα ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία εξερράγη την Τρίτη, θέτοντας σε κίνδυνο την πόλη Γκρίνταβικ και προκαλώντας το κλείσιμο του δημοφιλούς τουριστικού προορισμού Blue Lagoon. Ήταν η 11η έκρηξη που συγκλονίζει τη χερσόνησο Ρέικιανες από το 2021, καθώς το νησιωτικό κράτος του Βορείου Ατλαντικού, γνωστό ως χώρα του πάγου και της φωτιάς, λόγω των πολλών παγετώνων και των ηφαιστείων της, αντιμετωπίζει μια περίοδο έντονης γεωλογικής δραστηριότητας, αφού τα αδρανή γεωλογικά συστήματα επανενεργοποιήθηκαν μετά από περίπου 800 χρόνια.

Εναέριο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές, δείχνει λάβα να πέφτει και να κυλάει στο έδαφος, καθώς λευκά σύννεφα ξεχύνονται στον αέρα μετά την έκρηξη, η οποία ξεκίνησε στις 9:45 π.μ. το πρωί της Τρίτης.

Το Γκρίνταβικ, ένα μικρό ψαροχώρι, περίπου 25 μίλια νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Ρέικιαβικ, έχει απειληθεί από οκτώ από τις 11 εκρήξεις των τελευταίων ετών. Έχει επίσης εκκενωθεί επανειλημμένα, μεταξύ άλλων φορών και χθες, δήλωσε σε συνέντευξή του ο αρχηγός της πυροσβεστικής της πόλης, Έιναρ Γιόνσον.

Συναγερμός έκτακτης ανάγκης ήχησε στην πόλη και οι αξιωματούχοι πήγαν πόρτα – πόρτα σε περίπου 40 σπίτια που είναι καταγεγραμμένα ως ακόμη κατοικούμενα, καθώς πολλοί έχουν εγκαταλείψει την κοινότητα, λόγω των αλλεπάλληλων εκκενώσεων. Ο Γιόνσον είπε ότι αν και αρκετοί κάτοικοι αρχικά αντιστάθηκαν, οι αρχές κατάφεραν μέχρι το μεσημέρι να εκκενώσουν την περιοχή από κατοίκους και τουρίστες.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες δεν έχουν επηρεάσει μέχρι τώρα άμεσα την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ και δεν έχουν προκαλέσει σημαντική διασπορά ηφαιστειακής τέφρας στην στρατόσφαιρα που θα είχε ως αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί η αεροπορική κυκλοφορία, η οποία συνεχίζεται κανονικά.

Το σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο της Ισλανδίας

«Λάβα βγαίνει μέσα από το φράγμα τώρα, αλλά για την ώρα είναι μια πολύ περιορισμένη έκρηξη», δήλωσε η Ρίκε Πέντερσεν, επικεφαλής του Σκανδιναβικού Ηφαιστειολογικού Κέντρου.

Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης εκκένωσαν επίσης το πολυτελές γεωθερμικό σπα Blue Lagoon πριν από την έκρηξη, καθώς οι γεωλόγοι είχαν προειδοποιήσει ότι αυτή επίκειτο.

Η Πέντερσεν δήλωσε ότι η έκρηξη είναι παρόμοια σε μέγεθος με την έκρηξη του Ιανουαρίου του 2024 που εκτόξευσε λάβα στο Γκρίνταβικ.

Ισλανδοί ειδικοί προβλέπουν πως οι λεγόμενες γραμμικές εκρήξεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η έκλυση λάβας από μεγάλες ρωγμές στον φλοιό της Γης, μπορεί να επαναλαμβάνονται επί δεκαετίες, ακόμη και αιώνες.

Αυτό το νησί του Βόρειου Ατλαντικού, όπου ζουν σχεδόν 400.000 άνθρωποι, προσελκύει χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο που έρχονται να εξερευνήσουν την τραχιά φύση του, που περιλαμβάνει θερμοπίδακες, θερμές πηγές και ηφαίστεια.

Η Ισλανδία βρίσκεται πάνω στη Μεσοατλαντική Ράχη, στο όριο των τεκτονικών πλακών της Ευρασίας και της Βόρειας Αμερικής, και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από αγρούς μαύρης λάβας, σε αντίθεση με τους παγετώνες και στρώματα ζωηρών πράσινων βρύων.