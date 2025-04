Ενός λεπτού σιγή καλούνται να τηρήσουν οι πολίτες της Μιανμάρ για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού, που σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό είναι πάνω από 2.000. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.900 και οι αγνοούμενοι στους 270.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή από τις 12:51:02 (τοπική ώρα- 09:21 ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που σημειώθηκε ο χειρότερος σεισμός των τελευταίων δεκαετιών, ο οποίος έπληξε την πάλαι ποτέ Βιρμανία.

Το στρατιωτικό καθεστώς διέταξε τον πληθυσμό να διακόψει κάθε δραστηριότητα εκείνη την ώρα με ανακοινωθέν του, ενώ τα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν σύμβολα πένθους αντί των κανονικών προγραμμάτων τους και θα γίνουν προσευχές σε ναούς και σε παγόδες.

Πέντε μέρες μετά τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ πολλοί στη Μιανμάρ συνεχίζουν ακόμα να κοιμούνται στην ύπαιθρο, ελλείψει στέγης, καθώς οι ασταμάτητες μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθούν να σπέρνουν τον τρόμο.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στη χώρα ως και την Κυριακή, κατά την εβδομάδα εθνικού πένθους που κήρυξε η στρατιωτική χούντα χθες Δευτέρα, σε ένδειξη «συμπάθειας» για τα θύματα και τις καταστροφές, σύμφωνα με τους στρατηγούς.

Ειδικοί προεξοφλούν πως οι νεκροί είναι πολλές χιλιάδες. Το ρήγμα της Σαγκάινγκ, από το οποίο προήλθε ο σεισμός, διατρέχει κάποιες από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους την πρωτεύουσα Ναϊπιντάου και τη Μανταλέι των 1,7 εκατ. κατοίκων, σε πολύ μικρή απόσταση από το επίκεντρο.

Ο εμφύλιος πόλεμος, που έχει γονατίσει υποδομές καίριας σημασίας κι έχει κάνει τη χώρα κομμάτια, καθώς δρουν δεκάδες ένοπλες οργανώσεις, εθνικών μειονοτήτων και των πολιτικών αντιπάλων της χούντας, περιπλέκει πολύ τη συγκέντρωση πληροφοριών για τον σεισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε πως δυο υπήκοοι της χώρας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επίσης τρεις υπήκοοι Κίνας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

The earthquake in Myanmar and Thailand was so powerful that unleashed energy equivalent to 334 atomic bombs.pic.twitter.com/2AWEhENe1r

— Massimo (@Rainmaker1973) March 31, 2025