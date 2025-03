Η Μιανμάρ θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή αύριο στη μνήμη των θυμάτων της καταστροφικής σεισμικής δόνησης, που έπληξε τη χώρα και σκότωσε περισσότερους από 2000 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική χούντα που βρίσκεται στην εξουσία.

Η χώρα θα σταματήσει κάθε δραστηριότητα για ένα λεπτό στις 12.51 και δύο δευτερόλεπτα τοπική ώρα (08.21 ώρα Ελλάδας), την ώρα ακριβώς που ο σεισμός των 7,7 βαθμών έπληξε την περιοχή την Παρασκευή, έγινε γνωστό σε ένα δελτίο Τύπου.

Νωρίτερα, η χούντα είχε ανακοινώσει πως κηρύττει μια εβδομάδα εθνικού πένθους, μετά τον φονικό σεισμό, που σκότωσε την Παρασκευή περισσότερους από 2000 ανθρώπους, την ώρα που οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στα χαλάσματα μειώνονται ώρα με την ώρα.

Η περίοδος του πένθους διαρκεί έως την Κυριακή, ανέφεραν οι στρατιωτικοί, ανακοινώνοντας πως οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες «ως ένδειξη συμπόνιας για τις ανθρώπινες απώλειες και τις ζημιές που προκάλεσε ο εξαιρετικά βίαιος σεισμός».

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για επιπλέον χιλιάδες νεκρούς στη Μιανμάρ, παρά την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, η οποία έχει σπεύσει να βοηθήσει αυτήν τη χώρα που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο και στερείται πόρων μπροστά στο δυσθεώρητο μέγεθος της καταστροφής.

Στο μεταξύ, αναπτερώθηκαν οι ελπίδες συγγενών αγνοουμένων και διασωστών, αφότου οι ομάδες διάσωσης απεγκλώβισαν ζωντανούς τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ αυτών μία έγκυο κι ένα κορίτσι, από ισοπεδωμένα κτίρια στη Μανταλέι, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

4 survivors have been saved by Chinese rescue team in Mandalay, Myanmar. Rescue efforts continue at full speed! pic.twitter.com/r8dY2l2UEC

— Yu Jing (@ChinaSpox_India) March 31, 2025