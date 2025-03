Η Μιανμάρ είναι αντιμέτωπη με την καταστροφή μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, που προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές κι άφησε πίσω τουλάχιστον 1.700 νεκρούς, 3.400 τραυματίες και 300 αγνοούμενους. Έκτοτε γίνονται ασταμάτητα μετασεισμοί κατά μήκος του ρήγματος της Σαγκάινγκ, γύρω από το οποίο ζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μιανμάρ. Κι’ όμως σε μία τέτοια συνθήκη όσοι επέζησαν είναι αντιμέτωποι με τους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων της χούντας.

Η Εθνική Ένωση των Κάρεν (KNU), από τις παλαιότερες οργανώσεις ανταρτών στη Μιανμάρ, τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η χούντα «συνεχίζει τα αεροπορικά πλήγματα στοχοποιώντας περιοχές όπου ζουν άμαχοι, παρότι ο πληθυσμός υποφέρει τα πάνδεινα εξαιτίας του σεισμού». Πρόσθεσε πως αντί ο στρατός να δώσει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις αρωγής, επιλέγει να «αναπτύσσει δυνάμεις για να επιτεθούν στον ίδιο του τον λαό».

Λίγες ώρες μετά τον σαρωτικό σεισμό της Παρασκευής αεροσκάφη και drones εξαπέλυσαν πλήγματα στην πολιτεία Κάρεν, κοντά στο αρχηγείο της KNU, σύμφωνα με οργάνωση αρωγής προσκείμενη στους αντικαθεστωτικούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σιγκαπούρης Βίβιαν Μπαλακρίσναν απηύθυνε έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός για να διευκολυνθεί η διανομή βοήθειας, έπειτα από συνεδρίαση με τους ομολόγους του της ASEAN, που έγινε με βιντεοκλήση.

Σήμερα οι κηδείες

Οι κηδείες εκατοντάδων θυμάτων αναμένεται να γίνουν σήμερα, την ημέρα που κανονικά η μουσουλμανική κοινότητα, σε πένθος, θα γιόρταζε το Έιντ, το τέλος του μήνα του Ραμαζανιού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατέταξε χθες Κυριακή 30/3 τον σεισμό στο υψηλότερο επίπεδο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΣΕΣ) απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθούν πάνω από 100 εκατ. δολάρια ώστε να προσφερθεί βοήθεια.

#WATCH: Videos show how a heart diseased 75-year-old grandmother and her 16- and 13-year-old grandchildren stayed strong for over 15 hours in the rubble of a #Mandalay condo that had collapsed during the #MyanmarEarthquake. The children’s father told me he wanted to spread the… pic.twitter.com/DgnkTbqSBL — Cape Diamond (@cape_diamond) March 30, 2025

«Άφαντος ο στρατός» στις επιχειρήσεις αρωγής

Η Μιανμάρ παραμένει βυθισμένη στην εμφύλια σύρραξη μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021, όταν ο στρατός κατέλαβε την εξουσία, ανατρέποντας την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Το Σάββατο η εξόριστη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, στην οποία συμμετέχουν στοιχεία της κυβέρνησης που ανατράπηκε το 2021, ανακοίνωσε πως οι αντικαθεστωτικοί μαχητές, υπό τη διοίκησή της, αναστέλλουν τις επιθετικές ενέργειές τους για δυο εβδομάδες.

Ειδικοί επισημαίνουν πως κάποιες οργανώσεις ανταρτών διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους, άλλες όμως συνεχίζουν τις εχθροπραξίες. Ο στρατός, που κανονικά θα συμμετείχε στις επιχειρήσεις αρωγής στις σεισμοπαθείς περιοχές, είναι «άφαντος», επισημαίνουν αρκετοί ειδικοί.

Apocalyptic scenes from Mandalay, MM. Only seeing small snippets of what is happening, given minimal internet or electricity. Supplies of food and water running scarce. Lack of machinery or govt support to find people under buildings.#WhatsHappeningInMyanmar #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/xhLhYlKKRh — Thu Thu Aung (@thuttag) March 30, 2025

Μιανμάρ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έξι περιοχές

Χιλιάδες άνθρωποι στη Μιανμάρ μπορεί να χρειαστούν επειγόντως στέγη, τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης στη Μιανμάρ, Μοχάμεντ Ρίγιας.

Όπως λέει μπορεί να περάσουν εβδομάδες μέχρι να γίνει γνωστή η πλήρης έκταση των ζημιών από τον σεισμό, καθώς οι γραμμές επικοινωνίας και οι μεταφορές έχουν διακοπεί.

Η χούντα της Μιανμάρ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι περιοχές και απηύθυνε σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια.

Survivors mourn loved ones in the streets, with monks offering blessings. They’ve lost not just their families but also their homes, leaving no place for proper burials. MYANMAR NEEDS HELP#WhatsHappeningInMyanmar#HelpMyanmarRecover#MyanmarEarthquake pic.twitter.com/RNaGOHFpMg — muffin (@iamhoneymuffin) March 30, 2025

18 νεκροί στην Μπανγκόκ

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 11 σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση ενός πολυώροφου κτιρίου. Πολλοί ακόμα αγνοούνται στα συντρίμμια του.

Μια δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αξιωματούχους να αποφεύγουν τη χρήση βαρέων οχημάτων καθώς η κατασκευή συνεχίζει να υποχωρεί. Σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Υγείας της Ταϊλάνδης Somsak Thepsuthin, στο εργοτάξιο εργάζονταν 409 άτομα όταν κατέρρευσε.