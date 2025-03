Η Νότια Κορέα βιώνει τις καταστροφικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της, με 26, μέχρι στιγμης, νεκρούς. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση, όπως και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ 27.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

Ήδη έχουν καεί 358.100 στρέμματα, με άλλα λόγια έκταση μεγαλύτερη από ότι «οι φωτιές του 2000, οι οποίες ήταν οι πιο καταστροφικές» στα χρονικά διευκρίνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, Λι Χαν-κιούνγκ.

Πέραν των χιλιάδων πυροσβεστών και των ενόπλων δυνάμεων στις προσπάθειες αντιμετώπισης συνεισφέρει ο αμερικανικός στρατός με ελικόπτερα που απογειώνονται από βάσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τα περισσότερα θύματα ήταν κάτοικοι της περιοχής, αλλά στους νεκρούς συγκαταλέγονται επίσης τουλάχιστον τρεις πυροσβέστες και ο χειριστής ελικοπτέρου που συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή, καθώς συμμετείχε στην προσπάθεια να ελεγχθούν οι φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

Thousand-year-old Unramsa Temple on Cheondeungsan Mountain South Korea, was completely destroyed by a forest fire yesterday. It quickly spread due to strong winds, burning down both the main building and its outbuildings.

Δυο τοποθεσίες ενταγμένες στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, μαγνήτες για τους τουρίστες, τα χωριά Χάφε και Μπιονγκσάν Σοουάν, συνεχίζουν να απειλούνται.

Η καταστροφή αυτή, εύρους άνευ προηγουμένου, «αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τη σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης», σχολίασε ο Λι Χαν-κιούνγκ. Σημείωσε πως στις ζώνες που πλήττονται η βροχόπτωση της σεζόν ήταν η μισή από τον ετήσιο μέσο όρο.

Το 2024 ήταν μακράν η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ στη Νότια Κορέα, με τη μέση ετήσια θερμοκρασία να φθάνει τους 14,5° Κελσίου, δυο βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της προηγούμενης τριακονταετίας, σύμφωνα με τη νοτιοκορεάτικη μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι αρχές λένε πως η περιοχή που πλήττεται από τις πυρκαγιές γνώρισε καιρό εξαιρετικά ξηρό και βροχοπτώσεις χαμηλότερες από τον μέσο όρο. Ο αριθμός των πυρκαγιών στη Νότια Κορέα έχει ήδη υπερδιπλασιαστεί φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η σχέση κάποιων τύπων ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών με την κλιματική αλλαγή είναι αδιαμφισβήτητη (κύματα καύσωνα, σφοδρές βροχοπτώσεις). Ωστόσο φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι ξηρασίες, οι χιονοθύελλες, οι τροπικές καταιγίδες αποδίδονται σε συνδυασμούς περίπλοκων παραγόντων.

Wildfires in South Korea are now «the largest on record» having burned more forest than any previous blaze, the country’s disaster chief said Thursday, as the death toll rose to 26https://t.co/GhmVYARjPY pic.twitter.com/RnEQbwazca

— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2025