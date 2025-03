Είκοσι τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται από το Σαββατοκύριακο στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τις χειρότερες φωτιές που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες και οι οποίες έχουν προκαλέσει πρωτοφανείς ζημιές.

«Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 24 ανθρώπων από τις πυρκαγιές και 12 ακόμη είναι σοβαρά τραυματισμένοι», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, εξηγώντας ότι πρόκειται για «προσωρινούς αριθμούς».

Νωρίτερα σήμερα ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας «συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της κομητείας Ουισεόνγκ», ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της επαρχίας Γκιεονγκμπούκ.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου, που σκοτώθηκε στη συντριβή, περιλαμβάνεται στον απολογισμό των νεκρών που έχουν ανακοινώσει οι αρχές. Μετά το περιστατικό αυτό η Δασική Υπηρεσία της Κορέας ανακοίνωσε ότι καθηλώνει στο έδαφος όλα τα πυροσβεστικά της ελικόπτερα.

