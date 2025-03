Ένα από τα σημαντικά προβλήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ είναι η εύρεση κατάλληλων ακινήτων για την οργανική ανάπτυξη των δικτύων τους.

Από την έλλειψη μεγάλων ακινήτων –δομημένων και αδόμητων- και τις τιμές, οι οποίες την τελευταία τριετία παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση, μέχρι τις πολεοδομικές δυσκολίες, τις καθυστερήσεις στην αδειοδότηση και τα διάφορα νομικά προβλήματα που συνήθως «κουβαλούν» τα προς πώληση κτίρια, η διαδικασία της επέκτασης της εκάστοτε αλυσίδας δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Ειδικότερα όσον αφορά την έλλειψη ακινήτων σε περιοχές στρατηγικής σημασίας, τα κτίρια που στεγάζουν σινεμά είναι για χρόνια μια αποτελεσματική λύση. Δεκάδες κινηματογράφοι σε όλη την Αττική έχουν γίνει σούπερ μάρκετ προς λύπη των σινεφίλ.

Το Σινέ Παλάς στο Παγκράτι θα γίνει σούπερ μάρκετ Lidl

Μία από τις πιο πρόσφατες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση φέρεται να είναι η μετατροπή του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι σε σούπερ μάρκετ Lidl.

Το Παλάς, που υπήρξε ένα ζωντανό μουσείο, ένα ελληνικό «Σινεμά ο Παράδεισος» για γενιές και γενιές παγκρατιωτών, αλλά και κατοίκων από κάθε γωνιά της πόλης, το 2026 λέγεται ότι θα προστεθεί στο δίκτυο της γερμανικής εκπτωτικής αλυσίδας, η οποία στον αργυρό της ιωβηλαίο στην Ελλάδα μετράει 231 καταστήματα.

Το σημείο υψηλής προβολής που βρίσκεται το Σινέ Παλάς, στην Υμηττού 109, ήταν ο λόγος που κίνησε το ενδιαφέρον της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η οποία έχει ήδη παρουσία στην περιοχή με κατάστημα στο υπόγειο του εμπορικού κέντρου Millenium (Υμηττού 108-110), που θα αντικατασταθεί από το νέο όταν λειτουργήσει.

Το Σινέ Παλάς δημιουργήθηκε το 1925 από τον πατέρα και τους θείους του Ματθαίου Πόταγα, ο οποίος ανέλαβε τη γενική διεύθυνση το 1953, διατηρώντας τη μέχρι το τέλος. Η art deco διακόσμηση του είναι εμπνευσμένη από τον αρχιτέκτονα του μεσοπολέμου, Βασίλειο Κασσάνδρα, ο οποίος ανακατασκεύασε την αίθουσα με δικά του αρχιτεκτονήματα το 1935. Ο κινηματογράφος γνώρισε ημέρες αίγλης αλλά τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα συντήρησης και τεχνικού εκσυγχρονισμού.

Η Lidl, που από πέρυσι έχει ανέλθει στη δεύτερη θέση του κλάδου των σούπερ μάρκετ, εκτός από το κατάστημα στο Παγκράτι, καθώς και δύο νέα σημεία πώλησης στον Κηφισό και στο Νέο Ψυχικό, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, συνεχίζει τις επενδύσεις και στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις δρομολογώντας νέο logistics στην Ελευσίνα, συνολικής επιφάνειας 60.000 τ.μ., το οποίο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει το 2029. Τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν ανέρχονται στα 100 εκατ. ευρώ.

Το Novacinema Odeon που έγινε Σκλαβενίτης

Προηγήθηκε πριν δύο χρόνια το νέο κατάστημα της Σκλαβενίτης στη Γλυφάδα, στη συμβολή των οδών Ζέππου και Ξενοφώντος, όπου από το 1995 έως το 2021 λειτουργούσε ο κινηματογράφος Novacinema Odeon.

Όπως και πολλές άλλες κινηματογραφικές αίθουσες το δημοφιλές γλυφαδιώτικο σινεμά δεν άντεξε υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και αργότερα της πανδημίας, με το ακίνητο να βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 16 Ιουνίου 2021 με επισπεύδουσα τη doValue (ως ειδική διάδοχο της Εθνικής Τράπεζας).

Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε σε 1.112.608,66 ευρώ. Μετά από αρκετά «χτυπήματα» κατακυρώθηκε στο ποσό των 2.100.000 ευρώ, δηλαδή 1 εκατ. ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης.

Το ακίνητο, όπου λειτουργούσαν τόσο χειμερινές αίθουσες όσο και θερινός κινηματογράφος στην ταράτσα, πέρασε στην ιδιοκτησία της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη.

Κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στο Ρόδον που κάποτε ήταν κινηματογράφος

Παρότι δεν είναι ευρέως γνωστό, τουλάχιστον στους νεότερους, το Ρόδον club της οδού Μάρνη, που σημάδεψε τη νιότη πολλών σημερινών πενηντάρηδων ήταν κάποτε κινηματογράφος.

Μετέπειτα έγινε αποθήκη της εταιρείας ηλεκτρικών συσκευών της ΡΑΔΕΞ, ενώ ακολούθως στήθηκε ο συναυλιακός χώρος Ρόδον από τον Φώτη Μπόμπολα, τον δεύτερο γιο του Γιώργου Μπόμπολα, που είχε μόλις γυρίσει από τις σπουδές του στο εξωτερικό το 1987.

Το Ρόδον Club, που φιλοξένησε περισσότερες από 1.500 συναυλίες, έκλεισε την Κυριακή 29 Μαΐου 2005.

Το 2008 εκεί που ήταν το Ρόδον άνοιξε ένα κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, στη θέση ενός καταστήματος Plus της ομώνυμης γερμανικής αλυσίδας, που μαζί με την επίσης γερμανική Aldi, διεκδικούν το βραβείο των πλέον βραχύβιων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Η Plus ήρθε στην Ελλάδα το 2006 ανοίγοντας 33 καταστήματα και αποχώρησε το 2008 με το δίκτυο να μεταβιβάζεται στην ΑΒ Βασιλόπουλος.

Ο τελευταίος που πάτησε στη σκηνή του ιστορικού Ρόδον ήταν ο Steve Wynn με τη μπάντα του, ενώ ο Eric Burdon στην αυτοβιογραφία του το είχε χαρακτηρίσει ως το καλύτερο κλαμπ στο οποίο έχει παίξει παγκοσμίως.

Το Τροπικάλ, η Καλλιθέα και οι τίτλοι τέλους

Περίπου την ίδια πορεία, δηλαδή πρώτα σούπερ μάρκετ Plus και μετά κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος είχε και ο κινηματογράφος Τροπικάλ στην Καλλιθέα.

Στη Λεωφόρο Θησέως 233, κοντά στη Μεταμορφώσεως, το σινεμά Τροπικάλ, που κάποια στιγμή «έσπασε» σε αίθουσα 1 στο ισόγειο και αίθουσα 2 στον εξώστη, καθώς και το θερινό στη ταράτσα με ασανσέρ, λειτούργησε από το 1961 έως το 2006.

Επίσης το σινεμά ΚΡΥΣΤΑΛ στη Χαροκόπου, που μετά ονομάστηκε ΜΑΞΙΜ και στο τέλος έγινε τσοντο-σινεμά, γκρεμίστηκε και εδώ και χρόνια είναι σούπερ μάρκετ Lidl.

Ας σημειωθεί ότι η Καλλιθέα, ένας από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους της χώρας, ήταν κάποτε ο παράδεισος των σινεφίλ, διαθέτοντας μέχρι και 36 χειμερινούς και θερινούς κινηματογράφους μέσα στα χρόνια, με τον πρώτο, που λεγόταν Παρθενών, να ανοίγει το 1928.

«Καλλιθέα», «Τροπικάλ», «Ετουάλ», «Μαργαρίτα», «Αφαία», «Νεράιδα», «Σινάν», «Παλλάδιον», είναι μόνο ορισμένα από σινεμά, που πλέον δεν υπάρχουν, ενώ και ο χειμερινός κινηματογράφος Αλεξάνδρα, στη συμβολή των οδών Κρέμου και Σκίπη, είναι πλέον οριστικά κλειστός.

Από την Πατησίων μέχρι το Μενίδι και τη Νίκαια

Πολλά σινεμά έχουν γίνει σούπερ μάρκετ και στην περιοχή της Νίκαιας, όπως το μεγαλύτερο, ο κινηματογράφος ΟΡΦΕΥΣ στην 7ης Μαρτίου (πρώην Γ. Κονδύλη), που έγινε My Market, καθώς και οι ΑΝΝΩ (έγινε σούπερ μάρκετ Γαλαξίας), ΖΑΝΝΑ (My Market), ΚΡΗΝΗ (ΑΒ Βασιλόπουλος), ΛΙΛΙΑ (αρχικά έγινε σούπερ μάρκετ Ατλάντικ και σήμερα είναι My Market) και ΡΕΑ, ο οποίος γκρεμίστηκε και έγινε σούπερ μάρκετ Γαλαξίας.

Επίσης ο κινηματογράφος ΣΕΛΕΚΤ στην Πατησίων 295 με πάνω από 1.000 θέσεις, μετατράπηκε αρχικά σε σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και τώρα είναι Σκλαβενίτης Freshmarket, ενώ το σινεμά ΓΩΓΩ στην Αχαρνών επίσης έγινε σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και τώρα είναι Σκλαβενίτης.

Στο Αιγάλεω το σινεμά ΑΛΕΞ στη Θηβών έγινε σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, το ΑΣΤΡΟΝ το οποίο πρώτα έγινε πρατήριο οπωρολαχανικών και αργότερα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, το ΑΦΡΟΔΙΤΗ στην Ιερά Οδό που μετετράπη σε σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος τώρα είναι Σκλαβενίτης Freshmarket, το ΒΕΝΕΤΙΑ στην Αγία Βαρβάρα έγινε σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος, ενώ υπάρχει ομώνυμη στάση λεωφορείου, το ΖΕΦΥΡΟΣ, επίσης στην Αγία Βαρβάρα έγινε αρχικά σούπερ μάρκετ Ατλάντικ τώρα είναι My Market.

Ο κινηματογράφος ΑΣΤΗΡ στην Αγίου Δημητρίου 49, κοντά στη Πλατεία Καλογήρων, που στεγάσει και την εφημερίδα Ελευθεροτυπία πριν μεταστεγαστεί στο Νέο Κόσμο, έγινε σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και τώρα είναι Σκλαβενίτης.

Τέλος ο κινηματογράφος ΡΕΞ στο Μενίδι έγινε σούπερ μάρκετ My Market.

Πηγή: OT