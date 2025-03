Σε ένα σύντομο ηχητικό μήνυμά του στα ισπανικά, ο πάπας Φραγκίσκος θέλησε να ευχαριστήσει τους πιστούς που προσεύχονται για την ίασή του.

Το μήνυμα μεταδόθηκε απόψε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, κατά την προσευχή του Ροζάριο. Ο Φραγκίσκος, με αδύναμη φωνή, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς υπογράμμισε:

«Ευχαριστώ από καρδιάς για τις προσευχές υπέρ της υγείας μου, οι οποίες φθάνουν από την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Προσεύχομαι και εγώ από εδώ που βρίσκομαι. Ο Θεός να σας ευλογεί και η Παρθένος να σας προστατεύει. Ευχαριστώ».

Πρόκειται για μήνυμα είκοσι δευτερολέπτων το οποίο, όπως έκανε γνωστό το Βατικανό, ηχογραφήθηκε σήμερα, σύμφωνα με την επιθυμία του ποντίφικα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την αγάπη και την αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε στην Ιταλία και παγκοσμίως προς το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με πήγες στο Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος συνεχίζει να τρέφεται κανονικά, χωρίς τεχνητή υποστήριξη, σύμφωνα με πηγές στο Βατικανό, οι οποίες τονίζουν ότι πέρασε μια ήρεμη νύχτα και ότι προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί κάποια νέα συνέντευξη Τύπου από τους θεράποντες γιατρούς.

Από την Αγία Έδρα και το νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης επισημαίνεται επίσης ότι «η όλη θεραπευτική αγωγή, που χορηγείται στον ποντίφικα, ακολουθεί ιατρικά και όχι χρονικά κριτήρια και λογική».

Σε σχέση, τέλος, με αναφορές του ιταλικού Τύπου στο ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες από τότε που ο Φραγκίσκος εισήχθη στο νοσοκομείο δεν διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους κάποια φωτογραφία του, πηγές του Βατικανού αναφέρουν ότι «καθένας αποφασίζει πότε και πώς θα δημοσιοποιήσει εικόνες του» και ότι «κάποιοι, πάντως, δεν θα ήταν ικανοποιημένοι με καμία φωτογραφία».

Pope Francis’ clinical condition remained stable today, and he did not experience any episodes of respiratory insufficiency, according to the Holy See Press Office on Thursday evening.https://t.co/fa4Jz95mWS pic.twitter.com/MYsho2J5UM

— Vatican News (@VaticanNews) March 6, 2025