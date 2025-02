Η εμβληματική Lonsdale Street της Μελβούρνης ζωντάνεψε για άλλη μια φορά, καθώς το 37ο Φεστιβάλ “Αντίποδες” μετέτρεψε το ιστορικό ελληνικό κέντρο της πόλης σε μια ζωντανή γιορτή του ελληνικού πολιτισμού. Το Φεστιβάλ, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης (ΕΚΜ), προσέλκυσε πάνω από 100.000 ανθρώπους στις εκδηλώσεις του, σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο μουσική, χορό, φαγητό και παράδοση. Ως το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ της παγκόσμιας διασποράς, οι “Αντίποδες” συνεχίζουν να τιμούν τις βαθιές πολιτιστικές ρίζες των Ελλήνων της Αυστραλίας, ενώ παράλληλα φέρνουν νέα ενέργεια και εμπειρίες στην καρδιά της πόλης.

Θέτοντας τις βάσεις για τις εορταστικές εκδηλώσεις, ο πρόεδρος του ΕΚΜ, Βασίλης Παπαστεργιάδης OAM, ανέβηκε στη σκηνή και άνοιξε επίσημα το Φεστιβάλ. Μαζί του, μια διακεκριμένη σειρά προσκεκλημένων μεταξύ των οποίων η αξιότιμη Jacinta Allan, Πρωθυπουργός της Βικτώριας, ο αξιότιμος Nick Staikos, Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Kat Theophanous MP, Κοινοβουλευτική Γραμματέας για την Υγεία της Γυναίκας, ο αξιότιμος Steve Dimopoulos, Υπουργός Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Αθλητισμού, Μεγάλων Εκδηλώσεων και Υπαίθριας Αναψυχής, ο Lee Tarlamis OAM, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στη Νοτιοανατολική Μητροπολιτική Περιφέρεια, ο Melos Sulicich, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας του Σίδνεϊ, η Δήμητρα Γεωργαντζόγλου, Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χώρας, κ. Ευμένιος, όλοι μαζί για να τιμήσουν τη διαρκή επίδραση της ελληνικής Κοινότητας στο πολυπολιτισμικό τοπίο της Μελβούρνης.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Jacinta Allan, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ “Αντίποδες”, αγκαλιάζοντας με υπερηφάνεια τον ζωντανό ελληνικό πολιτισμό και το ήθος που το χαρακτηρίζει. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, μίλησε με πάθος για τη σημασία της πολυπολιτισμικότητας στη Βικτώρια, αναγνωρίζοντας τις γενιές των Ελληνοαυστραλών που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα της Πολιτείας. Η πρωθυπουργός εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον τρόπο με τον οποίο το Φεστιβάλ ενώνει τις γενιές, από τους ηλικιωμένους που διαφυλάσσουν και τιμούν την ελληνικότητά τους μέχρι «τα μικρά παιδιά που συνεχίζουν να μεταφέρουν αυτό το πάθος και τη δέσμευση για τον ελληνικό πολιτισμό στην πολιτεία μας». Στο απόγειο της ομιλίας της, η Allan μίλησε για την πρόσφατη επιστολή της προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, με την οποία ζητά επιτακτικά την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία χαρακτήρισε «ανεκτίμητο θησαυρό» και «κλεμμένο κομμάτι της Ελλάδας». Πρόσθεσε επίσης ότι τα γλυπτά «Είναι κάτι περισσότερο από τεχνουργήματα, είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της Ελλάδας… ένα πολύτιμο κομμάτι της ελληνικής ψυχής και θα πρέπει να της επιστραφούν για να ολοκληρωθεί το μεγαλείο του Παρθενώνα. Και ανυπομονώ να δω μια μέρα αυτά τα μάρμαρα εκεί που πραγματικά ανήκουν». Η Allan έκλεισε την ομιλία της επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησής της στην πολυπολιτισμικότητα και την προστασία των αξιών που επιτρέπουν στις κοινότητες να γιορτάζουν ελεύθερα τον πολιτισμό και την πίστη τους. Η ομιλία της έγινε δεκτή με χειροκροτήματα, καθώς το πλήθος χαιρέτισε την αμέριστη υποστήριξή της και την αναγνώριση των βαθιά ριζωμένων παραδόσεων που καθιστούν την ελληνοαυστραλιανή κοινότητα τόσο μοναδική.

Antipodes Festival: Μια ζωντανή γιορτή ελληνικού πολιτισμού

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται στην Lonsdale Street, ανυπομονώντας να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις. Οικογένειες, φίλοι και επισκέπτες όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν, για να απολαύσουν τα αξιοθέατα, τους ήχους και τις γεύσεις του ελληνικού πολιτισμού, γεμίζοντας τον δρόμο με ενέργεια που προμήνυε ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο.

Πιστές στην παράδοση, οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ξεκίνησαν με τον συναρπαστικό χορευτικό διαγωνισμό «Zorba Til You Drop», μια πρόκληση αντοχής που έχει αγαπηθεί από το κοινό και θέτει σε δοκιμασία τόσο τους χορευτές όσο και τους θεατές. Βασικός χορηγός ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η κα Κατερίνα Πατοπόλη, Επικεφαλής αντιπρόσωπος της Τράπεζας, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για την υποστήριξη του διαγωνισμού με φετινό πρωταθλητή τον Νίκο Βόκολο.

Μερικά από τα σημαντικότερα χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στο 37ο φεστιβάλ “Αντίποδες”, ήταν η Μαθητική Χορωδία του Alphington Grammar, τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας, η Αδελφότητα Κρητών Μελβούρνης και Βικτώριας, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας «Φλάμπουρο», ο Σύλλογος Ποντίων Μελβούρνης και Βικτώριας «Ποντιακή Εστία», η Χορευτική Ομάδα GCM – Θράκη, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, το Κολλέγιο «Νέστορας», το Σχολείο Oakleigh Grammar, το Performing Group του St John’s College, η Χορευτική Ομάδα Καλυμνίων, η Σχολή Ελληνικού Χορού και Πολιτισμού του Λυκείου της Νότιας Αυστραλίας, οι Cats and the Canary, ο Σύλλογος Φλωρινιωτών «Αριστοτέλης», ο Ποντιακός Σύλλογος Whittlesea «Παναγία Σουμελά», η Χορευτική Ομάδα «Περικλής», η Χορευτική Ακαδημία «Πήγασος», η Παμμακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτώριας, η Estudiantina of Melbourne, το Cypriot Style Entertainment, οι Heirs of Apollo, το Gales Edge, η Armonia Ensemble, το Melbourne Bellydance, οι Totally Kicking Brass, οι Arxondises Dance Group, οι Stilt Divas, το Melbourne Gaida Ensemble, πλειάδα από DJ’s και η Μαυροθαλασσίτη.

Φέτος, οι πολυάριθμοι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή παρουσία από 100 και πλέον περίπτερα, που ανάμεσα σε άλλα προσέφεραν εξαιρετικά ελληνικά κοσμήματα και διακοσμητικά, εδέσματα και γλυκά. Μεγάλη ήταν και η εκπροσώπηση από ελληνικά σωματεία και σχολεία. Μάλιστα για πρώτη φορά φέτος, τα περίπτερα με τα τρόφιμα επεκτάθηκαν μέχρι τη Russell Street, για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη συμμετοχή του κόσμου στο Φεστιβάλ και την απαράμιλλη ικανότητά του να μοιράζεται τις ποικίλες γεύσεις της Ελλάδας.

Κάνοντας το ντεμπούτο της ως μεγάλος χορηγός, η Chemist Warehouse, μία από τις κορυφαίες αλυσίδες φαρμακείων λιανικής πώλησης της Αυστραλίας, έφερε διαδραστικές εμπειρίες στο φεστιβάλ. Οι επισκέπτες σχημάτισαν ουρά στο περίπτερο της Chemist Warehouse για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με τον τροχό και να κερδίσουν αποκλειστικές τσάντες με δώρα.

Πέρα από τη λαχταριστή ελληνική κουζίνα και τις συναρπαστικές παραστάσεις, το Φεστιβάλ είναι μια ζωντανή γιορτή του ελληνικού πολιτισμού, παρουσιάζοντας τις παραδόσεις της Ελλάδας στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινότητα. Αναγνωρισμένο από το 2024 από την πόλη της Μελβούρνης ως εκδήλωση κορυφαίου επιπέδου, έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής σκηνής της Μελβούρνης. Παρουσιάζεται στη σελίδα «What’s On Melbourne» ως το καλύτερο δωρεάν φεστιβάλ της πόλης, ενώ συνεχίζει να προσελκύει και να ενώνει πλήθος κόσμου κάθε χρόνο, σε μια εκθαμβωτική επίδειξη της ελληνικής κληρονομιάς, του πάθους και της εξαιρετικής φιλοξενίας.

Οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν σε ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας αυθεντικά αρώματα και γεύσεις που κυριαρχούν στην ελληνική κουζίνα. Κατά μήκος των οδών Lonsdale και Russell, μπορούσε κανείς να βρει μια δελεαστική επιλογή παραδοσιακών πιάτων, από εμβληματικό σουβλάκι και γύρο, μέχρι ζουμερές σεφταλιές από την Κύπρο, τραγανά κουλούρια Θεσσαλονίκης και χρυσαφένιους λουκουμάδες με μέλι και σοκολάτα. Για όσους επιθυμούσαν να εμπλουτίσουν τις μαγειρικές γνώσεις τους, μια σειρά ζωντανών επιδείξεων τους εισήγαγε στα μυστικά της ελληνικής κουζίνας, στην οποία συμμετείχε και ο σεφ, Φίλιππος Βάκος. Επιδείξεις ακόμα προσέφεραν τα Hellenic Spirits και η Άντζυ Γιαννακουδάκη, οι οποίοι πρόσφεραν στο κοινό μοναδικές γεύσεις και τεχνογνωσία.

Για τους τολμηρούς, το Φεστιβάλ προσέφερε ευκαιρίες συμμετοχής σε συναρπαστικούς διαγωνισμούς που κράτησαν τόσο τους συμμετέχοντες όσο και το κοινό σε αγωνία. Κάθε εκδήλωση συνοδεύτηκε από υπέροχα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του διαγωνισμού γιαουρτιού της γαλακτοκομικής εταιρείας Procal.

5οο και πλέον καλλιτέχνες

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Φεστιβάλ ζωντάνεψε με τη βοήθεια 500 και πλέον από τους καλύτερους τοπικούς καλλιτέχνες μουσικής και χορού που έφεραν το πνεύμα της Ελλάδας στη Μελβούρνη. Οι επισκέπτες όλων των ηλικιών ήταν ευπρόσδεκτοι να απολαύσουν τις διάφορες καρναβαλικές βόλτες, τα συναρπαστικά παιχνίδια arcade και να βγάλουν μια φωτογραφία με τους καλλιτέχνες που ήταν ντυμένοι ως αρχαίες ελληνικές θεότητες.

Επίσης φέτος, τα παιδιά κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα ταξίδι αισθήσεων στην Ελλάδα, το οποίο καθοδήγησαν και οργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί Χριστίνα Σουμή, Σύρμω Καπούτση, Μαρία Βικάτου και Βίκυ Πεταλά από τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης. Μέσα από τους μαγευτικούς ήχους του Χατζιδάκι και του Θεοδωράκη και τα αρωματικά βότανα της Ελλάδας, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον ελληνικό πολιτισμό με διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πρακτικές δραστηριότητες αισθητηριακού παιχνιδιού, όπως τρίψιμο αποξηραμένης ρίγανης και φύτεμα βασιλικού, επιτρέποντας στους μικρούς επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με υφές και μυρωδιές από την Ελλάδα. Τα φυτά βασιλικού παραχωρήθηκαν σε συνεργασία με το Niko’s Garden. Οι μικροί επισκέπτες είχαν ακόμα την ευκαιρία να ακούσουν παιδικές ιστορίες στα ελληνικά, καθώς και ιστορίες των Ιθαγενών Αβοριγίνων της Αυστραλίας από την Εποχή των Ονείρων (Dream Time), στα αγγλικά. Τα παιδιά ακόμα μπορούσαν να χορέψουν ελληνικά τραγούδια στο Silent Δisco.

Το Silent Δisco έκανε την παρουσία του για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ, με επικεφαλή τον DJ Timo, το οποίο διήρκησε από τις 11 το βράδυ έως τη 1 το πρωί και σημείωσε εξαιρετική επιτυχία! Ο DJ Timo είναι ένας αναγνωρισμένος DJ και μουσικός παραγωγός, γεννημένος στην Αυστραλία, που πλέον ζει στην Ελλάδα.

Μετά από μια μέρα γεμάτη παραδοσιακούς χορούς, νόστιμες ελληνικές λιχουδιές και ζωντανή μουσική, η πρώτη βραδιά του Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με μια μαγευτική εμφάνιση της Ελληνίδας τραγουδίστριας Ρένας Μόρφη. Ως κεντρικό πρόσωπο του Σαββάτου, η Μόρφη ανέβηκε στη σκηνή και ο κόσμος που κατέκλυσε την οδό Lonsdale, ανυπομονούσε να δει την τραγουδίστρια και να απολαύσει την μοναδική εμφάνισή της. Μαζί με το ταλαντούχο συγκρότημά της, ενέπνευσε τη βραδιά με ένα τέλειο μείγμα ελληνικής κληρονομιάς και ζωντανής πολυπολιτισμικής γοητείας στη Μελβούρνη. Το πλήθος συνεπαρμένο- ζητωκραύγαζε, χειροκροτούσε και τραγουδούσε μαζί της καθώς η μοναδική φωνή της τραγουδίστριας γέμιζε τους πολυσύχναστους δρόμους. Με το χαρακτηριστικό της χάρισμα και την ηλεκτρισμένη σκηνική της παρουσία, μαγνήτισε το κοινό, καλώντας το να βυθιστεί στο ρυθμό, τις μελωδίες και το πνεύμα της ελληνικής μουσικής διασκέδασης.

Το βράδυ της Κυριακής, σε μια από τις πιο αναμενόμενες στιγμές πραγματοποιήθηκε στην κεντρική σκηνή, η τελετή βράβευσης των πρωταθλητών του Κυπέλλου Ελληνικής Κοινότητας 2025.

Το 2025 η γυναικεία ομάδα του Box Hill γιόρτασε την είσοδό της στο Κύπελλο της Ελληνικής Κοινότητας, κατακτώντας τη νίκη δίπλα στην ανδρική ομάδα της Hellas Melbourne και πανηγυρίζοντας έναν πανάξιο θρίαμβο. Το Κύπελλο Ελληνικής Κοινότητας είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό τουρνουά- είναι ένας φόρος τιμής στην κληρονομιά και ένας τρόπος να αναδειχθεί το πάθος και η ικανότητα των νέων αθλητών της ελληνοαυστραλιανής κοινότητας. Στις νικήτριες ομάδες απονεμήθηκαν τρόπαια στην κεντρική σκηνή, τα οποία παρέδωσε ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Καραμήτος.

Η πολυαναμενόμενη τελευταία παράσταση του Φεστιβάλ κράτησε το κοινό καθηλωμένο όταν οι «Ξυλούρηδες» – ο Αντώνης, ο Νίκος και η Απολλωνία Ξυλούρη – ανέβηκαν στη σκηνή το βράδυ της Κυριακής. Το τρίο, που γεννήθηκε στη Μελβούρνη και μεγάλωσε στην Κρήτη, παρουσίασε το εξαιρετικό μουσικό του ταλέντο, ερμηνεύοντας τραγούδια που οδήγησαν το κοινό να χορεύει και να τραγουδάει μαζί τους μέχρι το τέλος.

Ως μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Φεστιβάλ, η παράσταση των Ξυλούρηδων, αποτέλεσε απόδειξη της συνεχιζόμενης σύνδεσης μεταξύ των γενεών και της αφοσίωσής τους στη διατήρηση και το μοίρασμα του ελληνικού πολιτισμού με την αυστραλιανή κοινότητα. Η ενέργεια, σε συνδυασμό με το πάθος τους για την κληρονομιά τους, συνέθεσαν μια δυνατή και αξέχαστη βραδιά.

Το Φεστιβάλ Αντίποδες, γνωστό για τον εορτασμό του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής κοινότητας στη Μελβούρνη, ολοκληρώθηκε με τη δυναμική εμφάνιση των Ξυλούρηδων. Καθώς το τρίο προσκάλεσε το κοινό να τραγουδήσει και να χορέψει μαζί τους, η βραδιά ήταν μια πραγματική αντανάκλαση της ενότητας, της χαράς και της υπερηφάνειας που αντιπροσωπεύει το φεστιβάλ.

Επίσημη έναρξη του 37ου Φεστιβάλ

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαίνοντα πρόσωπα της κοινότητας, μέλη του Πολιτειακού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜ.

Το Φεστιβάλ, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, άνοιξε επίσημα ο Βασίλης Παπαστεργιάδης OAM, ο οποίος καλωσόρισε την εκδήλωση με μεγάλη υπερηφάνεια και ενθουσιασμό και παρουσίασε τους εκλεκτούς καλεσμένους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Παπαστεργιάδης ευχαρίστησε την Πολιτειακή Πρωθυπουργό, Jacinta Allan, που παρευρέθηκε για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις. Πρόσθεσε ακόμα ότι, «η συνεργασία με την Πολιτειακή Κυβέρνηση είναι κρίσιμη για την επιτυχία του Φεστιβάλ». Ο κ. Παπαστεργιάδης συνέχισε εξηγώντας ότι: «Οι “Αντίποδες” είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Αυστραλίας που φέρνει κοντά την πολυπολιτισμική κοινότητα της Μελβούρνης μέσα από το τραγούδι, το χορό, το φαγητό και τη φιλία. Η συμβολή της ελληνικής κοινότητας στη σύνθεση αυτής της πόλης είναι σημαντική και η παρουσία τόσων πολλών πολιτικών ηγετών το αποδεικνύει αυτό». Εξήγησε ότι το φεστιβάλ είναι «ένας σταθερός μηχανισμός για να ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να συνεχίσει να υποστηρίζει την πολυπολιτισμικότητα». Ενθάρρυνε επίσης την Πολιτειακη Πρωθυπουργό να θέσει ως προτεραιότητά της μια επίσκεψη στην Ελλάδα.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Παπαστεργιάδης ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς, αναγνωρίζοντας ότι η συνεχής υποστήριξή τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και τη συνέχιση της εκδήλωσης. «Χάρη στους χορηγούς μας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτειακής Κυβέρνησης της Βικτώριας και της πόλης της Μελβούρνης, καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή του Φεστιβάλ Αντίποδες και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη δέσμευσή τους να στηρίξουν τον ελληνικό πολιτισμό και την κοινότητά μας», δήλωσε ο κ. Παπαστεργιάδης.

Όλοι οι ομιλητές εξήραν την Ελλάδα και την επιρροή του Ελληνισμού στην Αυστραλία

Η υπουργός Στέγασης, Claire O’Neil, και ο βουλευτής, Peter Khalil, εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τον ελληνικό πολιτισμό, δηλώνοντας ότι αισθάνονται τυχεροί που είναι μέλη της ευρύτερης ελληνικής κοινότητας. Η O’Neil μετέφερε την ευγνωμοσύνη της για την Ελληνική Κοινότητα προσθέτοντας: «Με τα τρία όμορφα παιδιά μου που αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουμε απολαύσει το όμορφο φαγητό και ποτό και την υπέροχη γενναιοδωρία σας. Γιατί τι θα ήταν η Αυστραλία χωρίς τους Ελληνοαυστραλούς μας;»

Ο βουλευτής Peter Khalil, υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή των Ελληνοαυστραλών στη χώρα: «Δεν είναι μόνο το σουβλάκι και το φεστιβάλ, είναι η πίστη, η οικογένεια, ο πολιτισμός και η γλώσσα που οι Έλληνες έφεραν σε αυτή τη χώρα και την έκαναν αυτό που είναι σήμερα».

Αναλογιζόμενος τις προσωπικές του εμπειρίες, ο βουλευτής πρόσθεσε: «Μεγάλωσα με πολλούς Ελληνοαυστραλούς και τα κύρια πράγματα για την ελληνοαυστραλιανή κοινότητα είναι η πίστη, η οικογένεια, ο πολιτισμός και η γλώσσα». Τόνισε επίσης τη σημασία του ελληνικού σχολείου, προσθέτοντας: «Είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μπορεί να το “μισούν”, αλλά πρέπει να πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο».

Ο Melos Sulicich, Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of Sydney, εξήγησε στους παρευρισκόμενους ότι η Τράπεζα έχει ελληνικές ρίζες: «Είμαστε από την ελληνική κοινότητα. Είμαστε με την ελληνική κοινότητα, μας αρέσει να είμαστε με την ελληνική κοινότητα και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό».

Σημαντικό μέρος της επιτυχίας της τράπεζας είναι το ελληνόφωνο προσωπικό της, με τους περισσότερους να προέρχονται από την ελληνική κοινότητα. «Αν μιλάτε ελληνικά και έρχεστε στα υποκαταστήματά μας, μπορείτε να μιλήσετε με το προσωπικό μας στα ελληνικά. Οι περισσότεροι υπάλληλοί μας είναι Έλληνες και μιλούν τη γλώσσα καλύτερα από εμένα!» κατέληξε με υπερηφάνεια ο Sulicich.

Ο αξιότιμος Ντέιβιντ Ντέιβις από το Φιλελεύθερο Κόμμα, εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του, προσθέτοντας: «Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της Ελληνικής Κοινότητας, πάντα θα είμαι, και έχετε την απόλυτη υποστήριξή μου». Τόνισε ότι «είναι μια επικίνδυνη εποχή στον κόσμο. Πρέπει να παραμείνουμε δυνατοί με τους φίλους μας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κοινότητας ειδικότερα. Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι που είναι εδώ, που έχτισαν την οικονομία μας, που έχτισαν τους δεσμούς μας». Ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους και τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ για την προσφορά τους στην ευρύτερη κοινότητα της Βικτώριας.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Jacinta Allan, δήλωσε: «Είναι απόλυτο προνόμιο να βρίσκομαι μαζί σας απόψε για να γιορτάσουμε τον Ελληνικό Πολιτισμό και την ιστορία από τη Μακεδονία μέχρι τις ακτές της Κύπρου και εδώ στη Μελβούρνη». Η Allan υπογράμμισε την ευρύτερη σημασία του Φεστιβάλ πέρα από την πολιτιστική ανταλλαγή, δηλώνοντας: «Σήμερα γιορτάζουμε την Ελλάδα και τα δώρα της Ελλάδας σε όλους μας, στη Φιλοσοφία και την Επιστήμη, στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική και φυσικά, οι Αρχές της Δημοκρατίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που η Ελλάδα έχει χαρίσει στην ανθρωπότητα».

Και δεν παρέλειψε να μοιραστεί ότι έχει ήδη απευθυνθεί με επιστολή στον Βρετανό πρωθυπουργό, ζητώντας την άμεση επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Στην ομιλία της, η Πολιτειακή Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία των Γλυπτών ως «ανεκτίμητου θησαυρού».

Στην ομιλία του, ο Επίσκοπος Χώρας, κ.κ. Ευμένιος, εξήρε τις προσπάθειες των μελών της Κοινότητας και τόνισε πόσο εκτιμά ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος την αφοσίωσή τους στη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία. Μιλώντας για το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου, εξήγησε: «Ο Σεβασμιώτατος τρέφει βαθιά εκτίμηση για τη μεγάλη κοινότητα της Μελβούρνης και το αξιόλογο έργο που επιτελείται για τη διατήρηση και προώθηση της πλούσιας κληρονομιάς μας». Ο Σεβασμιώτατος απευθύνθηκε επίσης στους νέους, ενθαρρύνοντάς τους να αγκαλιάσουν την κληρονομιά τους με υπερηφάνεια και να συνεχίσουν στα βήματα των προγόνων τους με τολμηρά όνειρα και δράσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον τους, διατηρώντας παράλληλα τον πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας.

Η νέα Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, Δήμητρα Γεωργαντζόγλου, απηύθυνε την πρώτη της ομιλία στο Φεστιβάλ. Στην ομιλία της συνεχάρη θερμά την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, για την εξαιρετική διοργάνωση. Η κ. Γεωργαντζόγλου εξήρε το φεστιβάλ για την επιτυχία του να φέρει κοντά την ελληνική διασπορά, μέσα από την ελληνική μουσική, τη γαστρονομία και την παράδοση. Τόνισε τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και της πατρίδας, με την εισαγωγή ενός νέου Στρατηγικού Σχεδίου Πολιτικής για τον Απόδημο Ελληνισμό (2024-2027), και διαβεβαίωσε την κοινότητα ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την περαιτέρω εδραίωση των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της διασποράς.

Ο δήμαρχος της Μελβούρνης, Nicholas Reece, εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη χαρά του που η Πόλη της Μελβούρνης είναι ο κύριος χορηγός του Φεστιβάλ “Αντίποδες”. Επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Πόλης να συνεχίσει τη χορηγία της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Τόνισε δε ότι το φεστιβάλ δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ στην Αυστραλία αλλά και το μεγαλύτερο στον κόσμο και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται.

Ο Brad Battin, αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμματος της Βικτώριας, εξέφρασε την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη για τη θερμή υποδοχή της ελληνικής κοινότητας. Ο Battin, περήφανος κάτοικος της Μελβούρνης, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική κοινότητα στη διαμόρφωση της μοναδικής ταυτότητας και του πολιτιστικού ιστού της Πόλης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Battin υπογράμμισε τη σημασία εκδηλώσεων όπως το Φεστιβάλ “Αντίποδες”, οι οποίες αναδεικνύουν την πολυπολιτισμικότητα που καθιστά τη Μελβούρνη μία από τις πιο ζωντανές πόλεις του Κόσμου. «Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που κάνουν τη Μελβούρνη αυτό που είναι», δήλωσε ο Battin. «Η κοινότητά σας έχει βοηθήσει στην οικοδόμηση αυτής της πόλης και πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον για να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη και την ευημερία της».

Ο βουλευτής, Michael Sukkar, ένα αφοσιωμένο δημόσιο πρόσωπο και επί μακρόν υποστηρικτής της ελληνικής κοινότητας, εκφώνησε μια εμπνευσμένη ομιλία, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι Ελληνοαυστραλοί στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Μελβούρνης και της Βικτώριας γενικότερα. Αναλογιζόμενος την ανατροφή του σε μια πολυπολιτισμική Μελβούρνη, ο Sukkar μοιράστηκε την προσωπική του σύνδεση με την ελληνική κοινότητα, την οποία περιέγραψε ως έναν από τους πυλώνες της ταυτότητας της Μελβούρνης. «Η ευημερία που έφεραν οι Ελληνοαυστραλοί στη Βικτώρια είναι αξιοσημείωτη», δήλωσε, τονίζοντας τις αξίες της οικογένειας και των επιχειρήσεων. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη Μελβούρνη χωρίς την ελληνική κοινότητα. Ας είμαστε ειλικρινείς».

Ο δημοτικός σύμβουλος, Rafael Camillo, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό τους, μεταφέροντας ένα εμπνευσμένο μήνυμα για το μέλλον της εκδήλωσης και της τοπικής περιφέρειας. «Ας κάνουμε αυτή την εκδήλωση όλο και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη. Ας φέρουμε μερικά σπουδαία καταστήματα πίσω στη Lonsdale Street», δήλωσε ο Camillo, λαμβάνοντας επευφημίες και χειροκροτήματα από το κοινό. Τα σχόλιά του έτυχαν ισχυρής υποστήριξης από τον Βασίλη Παπαστεργιάδη, πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, ο οποίος εξήρε τη δέσμευση του Camillo να αναζωογονήσει την περιοχή και να μεγαλώσει το Φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια. Η ανταλλαγή αυτή τόνισε τη σημασία της προώθησης τόσο της πολιτιστικής όσο και της οικονομικής ανάπτυξης στην καρδιά της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης.

Το Φεστιβάλ “Αντίποδες” αποτελεί μια περήφανη υπενθύμιση της διαρκούς συμβολής της ελληνικής κοινότητας στον πολιτιστικό ιστό της Μελβούρνης. Και αυτό το Σαββατοκύριακο απέδειξε για άλλη μια φορά τη σημασία του, ενώνοντας τους ανθρώπους σε μια γιορτή του ελληνικού πολιτισμού. Από εξαιρετικές παραστάσεις, συναρπαστικούς διαγωνισμούς και συγκινητικές ομιλίες, το φεστιβάλ κατάφερε να αναδείξει το διαρκές πνεύμα του Ελληνισμού, αλλά και να ενισχύσει τους άρρηκτους δεσμούς του με το πολυπολιτισμικό τοπίο της Μελβούρνης.

Το Φεστιβάλ “Αντίποδες” προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.