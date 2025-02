Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αντικαθιστά τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας («Chairman of the Joint Chiefs of Staff»), τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, πρώην πιλότο μαχητικού που ονομάστηκε υποψήφιος από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της πρώτης θητείας του κι έγινε επί των ημερών του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε τη θέση-κλειδί στο Πεντάγωνο, αντικαθιστά επίσης πρώην χειριστής F-16, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, «ειδικός στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Ο Γενικός Μπράουν, ο δεύτερος μαύρος αξιωματούχος που ανέλαβε τη θέση, είχε το ρόλο να συμβουλεύει τόσο τον Πρόεδρο όσο και τον Υπουργό Άμυνας για τα εθνικά θέματα ασφάλειας. Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι ο Μπράουν έπρεπε να απολυθεί λόγω του «woke» προσανατολισμού του σε προγράμματα πολυμορφίας, ισότητας και ένταξης στο στρατό. Κανονικά η θητεία του θα έληγε τον Σεπτέμβριο του 2027

Ο Τραμπ θα αντικαταστήσει επίσης τον επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, θέση που κατέχει η ναύαρχος Λίσα Φρανκέτι, η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε στρατιωτικού σώματος, καθώς και τον αναπληρωτή αρχηγό του γενικού επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας. Επίσης, απομακρύνει τους γενικούς στρατιωτικούς εισαγγελείς του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, κρίσιμες θέσεις που διασφαλίζουν την επιβολή της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

«Αυτός είναι ο ορισμός της πολιτικοποίησης του στρατού μας»

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες καταδίκασαν την απόφαση του Ρεπουμπλικανού Τραμπ.

«Η απόλυση ένστολων ηγετών ως ένα είδος τεστ πολιτικής πίστης ή για λόγους που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και το φύλο που δεν έχουν καμία σχέση με την απόδοση, διαβρώνει την εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό που απαιτούν οι στρατιωτικοί μας για να επιτύχουν τις αποστολές τους», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ από το Ρόουντ Άιλαντ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας.

Ο εκπρόσωπος Σεθ Μούλτον, Δημοκρατικός της Μασαχουσέτης, είπε ότι οι κινήσεις αυτές είναι «αντιαμερικανικές, αντιπατριωτικές και επικίνδυνες για τα στρατεύματά μας και την εθνική μας ασφάλεια».

«Αυτός είναι ο ορισμός της πολιτικοποίησης του στρατού μας», είπε.