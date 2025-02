Το TikTok έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια πλατφόρμα χορευτικών trends και προκλήσεων: έχει γίνει ένα ισχυρό εργαλείο αφήγησης, καταγραφής της πραγματικότητας και—σε ορισμένες περιπτώσεις—μαρτυρίας εγκλημάτων σε πραγματικό χρόνο. Τα true crime ντοκιμαντέρ και σειρές που επικεντρώνονται στο TikTok αποκαλύπτουν τη σκοτεινή πλευρά της πλατφόρμας, όπου η διασημότητα, η αποδοχή και η εμμονή με την εικόνα μπορούν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες.

Από τις ιστορίες ανθρώπων που παγιδεύτηκαν σε αμφιλεγόμενες οργανώσεις, όπως το Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult, μέχρι εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν μέσα από την ίδια την πλατφόρμα, όπως το TikTok Star Murders, αυτές οι σειρές δείχνουν πώς τα social media μπορούν να μετατραπούν από πεδίο αυτοέκφρασης σε εργαλείο ελέγχου, χειραγώγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θανάσιμου κινδύνου.

Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult

Το TikTok έχει εξελιχθεί ριζικά σε σχέση με τα πρώτα του χρόνια, όταν πολλοί το χαρακτήριζαν υποτιμητικά ως μια «χορευτική» πλατφόρμα. Αν και οι viral χορογραφίες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, το περιεχόμενο έχει διευρυνθεί, ενώ οι πρώτοι influencers που γνώρισαν επιτυχία—όπως οι Charli και Dixie D’Amelio, καθώς και η Addison Rae—ήταν νεαροί χορευτές που εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη δυναμική.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και το χορευτικό δίδυμο «Wilking Sisters», που αποτελείται από τις αδελφές Miranda και Melanie Wilking. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2022, η Melanie δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι ο λογαριασμός τους είχε μείνει ανενεργός, καθώς η Miranda είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της. Όπως ανέφερε, η αδελφή της είχε γίνει μέλος της Εκκλησίας Shekinah και της εταιρείας ταλέντων 7M Films—μιας οργάνωσης που, σύμφωνα με καταγγελίες, λειτουργεί ως αίρεση. Από την πλευρά της, η Miranda απάντησε πως ήταν ασφαλής, αλλά είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από την οικογένειά της λόγω διαφωνιών σχετικά με τον τρόπο ζωής της.

Το ντοκιμαντέρ «Dancing for the Devil» εστιάζει σε χορευτές που εκπροσωπούνταν από την 7M Films και ήταν ταυτόχρονα μέλη της Εκκλησίας Shekinah—δύο οντότητες που ιδρύθηκαν και διευθύνονται από τον πάστορα Robert Shinn. Μέσα από μαρτυρίες οικογενειών και φίλων, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει την αγωνία των αγαπημένων τους προσώπων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα μέλη της οργάνωσης είναι ουσιαστικά παγιδευμένα.

Ο Shinn υποστηρίζει ότι η 7M δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει χορευτές και ανερχόμενους influencers να χτίσουν την καριέρα τους. Ωστόσο, όσοι μιλούν στο ντοκιμαντέρ περιγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα: σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, η 7M λειτουργεί ως μια αυστηρά ελεγχόμενη αίρεση, με τον Shinn να κατηγορείται για ψυχολογικό και οικονομικό έλεγχο. Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ αναφέρεται ότι η 7M και η Εκκλησία Shekinah παρακρατούσαν έως και το 80% των εσόδων των μελών τους μέσω αμφιλεγόμενων χρεώσεων και απαιτούμενων δωρεών. Ο Robert Shinn έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Το «Dancing for the Devil» ανήκει στην κατηγορία των true crime ντοκιμαντέρ που δεν εξετάζουν απλώς το παρελθόν, αλλά αποτυπώνουν μια υπόθεση που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σειρά των τριών επεισοδίων έχει λάβει επαίνους για τη λεπτομερή της αφήγηση.

TikTok Star Murders

Καθώς τα social media γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της προσωπικής μας έκφρασης, τα true crime ντοκιμαντέρ έχουν επίσης αλλάξει. Εκεί που παλαιότερα η εικόνα ενός εγκλήματος βασιζόταν αποκλειστικά σε μαρτυρίες και αναφορές των Αρχών, σήμερα το ψηφιακό αποτύπωμα των εμπλεκομένων παρέχει ένα πολύ πιο ζωντανό και λεπτομερές αφηγηματικό υλικό. Βίντεο, φωτογραφίες και ηχητικά ντοκουμέντα δημιουργούν συχνά ένα αδιάψευστο μονοπάτι προς την αλήθεια—κάτι που βλέπουμε ξεκάθαρα στο ντοκιμαντέρ «TikTok Star Murders» (2024), το οποίο καταγράφει τις δολοφονίες της Ana Abulaban και του Rayburn Barron το 2021 από τον εν διαστάσει σύζυγο της Ana, Ali Abulaban.

Ο Ali, γνωστός στο TikTok με το ψευδώνυμο JinnKid, απέκτησε φήμη και εκατομμύρια ακόλουθους χάρη στις κωμικές του μιμήσεις. Μέσα από τα social media, μοιραζόταν σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής του, προβάλλοντας μια εικόνα επιτυχίας και ευτυχίας. Όμως, καθώς ο γάμος του με την Ana κατέρρεε, η διαδικτυακή του παρουσία άρχισε να αποκαλύπτει μια πιο ανησυχητική πραγματικότητα. Οι καβγάδες τους μεταδίδονταν ζωντανά, ρίχνοντας φως σε μια τοξική σχέση γεμάτη εντάσεις και κτητικότητα.

Ακόμα και τη στιγμή των δολοφονιών, ο Ali κατέγραψε ήχο από το έγκλημα, ενώ οι κάμερες ασφαλείας της πολυτελούς πολυκατοικίας τους στο Σαν Ντιέγκο κατέγραψαν τα γεγονότα που ακολούθησαν. Πρόκειται για μια ιστορία ενδοοικογενειακής βίας, ζήλιας και εθισμού, αλλά και μια σκοτεινή υπενθύμιση για το πώς η εμμονή με τη διαδικτυακή εικόνα μπορεί να διαστρεβλώσει επικίνδυνα την πραγματικότητα.

Deadly Influence: The Social Media Murders – Επεισόδιο 2: “TikTok Terror”

Η σειρά ντοκιμαντέρ του «Investigation Discovery» εξετάζει σε κάθε επεισόδιο ένα διαφορετικό έγκλημα που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά των social media. Στο επεισόδιο «TikTok Terror», ξετυλίγεται η τραγική ιστορία της Sania Khan, μιας Πακιστανής-Αμερικανίδας φωτογράφου και influencer, της οποίας η δημοτικότητα στο TikTok εκτοξεύτηκε όταν άρχισε να μιλά ανοιχτά για το διαζύγιό της από τον σύζυγό της, Raheel Ahmad, μετά από έναν κακοποιητικό γάμο.

Η δημόσια έκθεση της ιστορίας της Khan ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή πράξη προσωπικής έκφρασης—ήταν μια γενναία αμφισβήτηση των συντηρητικών κοινωνικών αντιλήψεων στις νοτιοασιατικές και μουσουλμανικές κοινότητες, όπου οι γυναίκες συχνά πιέζονται να διατηρούν την οικογενειακή τιμή πάνω απ’ όλα.

Καθώς μιλούσε για τον πόνο της, χιλιάδες γυναίκες τη στήριζαν, αναγνωρίζοντας τον εαυτό τους στα λόγια της. Όμως, δεν ήταν όλοι σύμμαχοί της. Οι αναρτήσεις της προκάλεσαν αντιδράσεις, εκφοβισμό και απειλές από όσους θεωρούσαν ότι έφερνε «ντροπή» στην κοινότητά της. Και όταν βρισκόταν μόλις λίγες ώρες μακριά από το να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, η ιστορία της πήρε την πιο σκοτεινή τροπή…

Who TF Did I Marry?!?

Αν δεν ζούσατε κάτω από κάποια πέτρα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2024, τότε σίγουρα έχετε ακούσει για το «Who TF Did I Marry?»—τη viral σειρά 50 βίντεο της Tareasa Johnson, γνωστής στο TikTok ως Reesa Teesa. Η Reesa δεν ήταν influencer. Ήταν μια απλή γυναίκα που αποφάσισε να μοιραστεί την τραυματική ιστορία του γάμου της—και το έκανε με τρόπο που καθήλωσε το κοινό. Με ατελείωτα plot twists και μοναδική αφηγηματική ικανότητα, κατάφερε να κρατήσει 400 εκατομμύρια θεατές συντονισμένους στις εξελίξεις της ιστορίας της, μετατρέποντας τη σειρά της σε φαινόμενο της πλατφόρμας.

Η ιστορία ξεκινά όταν η Reesa Teesa γνώρισε τον «Legion» μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών λίγο πριν την έναρξη του lockdown, τον Μάρτιο του 2020. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, εκείνος ισχυριζόταν ότι ήταν πρώην παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου, ότι είχε εργαστεί στην Apple και ότι ήταν αντιπρόεδρος σε μεγάλη εταιρεία καρυκευμάτων. Ωστόσο, μετά τον γάμο τους τον Ιανουάριο του 2021, η Reesa θα ανακάλυπτε ότι δεν είχε ιδέα ποιος ήταν πραγματικά ο άνδρας της, με κάθε αποκάλυψη να είναι πιο σοκαριστική από την προηγούμενη.

Το «Who TF Did I Marry?» ήταν κάτι πρωτόγνωρο για το TikTok, μια πλατφόρμα που μέχρι τότε ευνοούσε τις γρήγορες αφηγήσεις. Η σειρά της Reesa, συνολικής διάρκειας σχεδόν 8 ωρών, απέδειξε ότι το κοινό είναι έτοιμο για μεγαλύτερες, καθηλωτικές ιστορίες—ακατέργαστες, χωρίς υπερβολική παραγωγή και ειπωμένες από το άτομο που τις βίωσε. Και αν δεν έχετε τον χρόνο να αφιερώσετε ένα οκτάωρο στην πιο viral ιστορία του 2024, μην ανησυχείτε. Η Natasha Rothwell («The White Lotus») ήδη ετοιμάζει τη μεταφορά της στη μικρή οθόνη, προσφέροντας στη συγκλονιστική αυτή αφήγηση μια νέα διάσταση.