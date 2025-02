Ξεκινάει μέσα στον Φεβρουάριο η μεγαλύτερη δίκη παιδικής κακοποίησης στην ιστορία της Γαλλίας. Στη Βρετάνη η οργή ξεχειλίζει για το γεγονός ότι ο 73χρονος Joël Le Scouarnec κακοποίησε 299 ασθενείς (158 άνδρες, 141 γυναίκες), από το 1989 έως το 2014, εκ των οποίων οι 256 κάτω από 15 ετών (ο μέσος όρος ήταν 11 ετών).

Στη δίκη αυτή αναμένονται συγκλονιστικές καταθέσεις από έναν αριθμό-ρεκόρ φερόμενων θυμάτων του Scouarnec, που εργαζόταν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη τη Βρετάνη και τη δυτική Γαλλία.

Παρά το γεγονός ότι το FBI είχε επισημάνει στις γαλλικές αρχές το 2004 για τις εικόνες παιδικής κακοποίησης στο σκοτεινό διαδίκτυο, για την οποία καταδικάστηκε ο 73χρονος και του επιβλήθηκε τετραετής ποινή φυλάκισης με αναστολή στη Γαλλία το 2005, εκείνος συνέχισε να κουράρει παιδιά και να διατηρεί θέσεις υψηλού κύρους σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Stéphane Kellenberger «πολλά θύματα βρίσκονταν στο χειρουργείο του νοσοκομείου, υπό αναισθησία, ανάρρωναν μετά από χειρουργική επέμβαση, βρίσκονταν σε κατάσταση καταστολής ή είχαν αποκοιμηθεί, πράγμα που σήμαινε ότι δεν ήταν σε θέση να συνειδητοποιήσουν τι τους είχε κάνει».

«Αυτή η δίκη είναι πολύ σημαντική, διότι εξ όσων γνωρίζω δεν έχει υπάρξει ποτέ δίκη για κακοποίηση παιδιών με τόσα πολλά θύματα πουθενά στον κόσμο. Η αποκάλυψη των λεπτομερειών της υπόθεσης τούς επηρέασε πάρα πολύ» είπε, σύμφωνα με τον Guardian, η Francesca Satta, δικηγόρος 10 εκ των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών δύο ανδρών που έδωσαν τέλος στη ζωή τους αφού πληροφορήθηκαν όσα είχαν υποστεί.

Το 2017 γείτονες κατήγγειλαν τον Le Scouarnec στην Αστυνομία και όταν οι Αρχές μπήκαν στο σπίτι του βρήκαν φωτογραφίες κακοποίησης, σημειωματάρια και κάτω από το πάτωμα μια συλλογή από κούκλες.

Η δικηγόρος δήλωσε ότι η δίκη του 2020, η οποία δεν διεξήχθη δημοσίως, αποκάλυψε έναν άνθρωπο «χειριστικό, χωρίς καμία ενσυναίσθηση ή κατανόηση των άλλων ανθρώπων, τους οποίους θεωρούσε ως σεξουαλικά αντικείμενα».

