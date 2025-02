Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσαν πυροβολισμοί στο Οχάιο και συγκεκριμένα στο New Albany.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πυροβολισμοί συνέβησαν στο κτίριο της KDC/One στην οδό Smith Mill Road North περίπου στις 22:20.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε 6 ανθρώπους.

🚨#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰📌#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy

