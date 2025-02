Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται σε τρανσέξουαλ αθλήτριες να μετέχουν σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις, σε μια νέα επίθεση εναντίον της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ την οποία έχει βάλει στο στόχαστρο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Με το διάταγμα αυτό τερματίζεται ο πόλεμος εναντίον του γυναικείου αθλητισμού», υποσχέθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, υπογράφοντας το κείμενο, υπό τα χειροκροτήματα πολλών δεκάδων αθλητριών.

