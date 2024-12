Τουλάχιστον πέντε άνδρες, ανάμεσά τους δύο φρουροί ασφαλείας, έπεσαν νεκροί από πυρά σε περιοχή με καταυλισμούς μεταναστών στη βόρεια Γαλλία, το απόγευμα του Σαββάτου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στην παραλία Loon Plage, κοντά στη Δουνκέρκη, από όπου ξεκινούν τακτικά μικρές βάρκες με προορισμό τη Βρετανία, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε έναν από τα καμπ όπου διαμένουν πρόσφυγες και ο οδηγός άρχισε να πυροβολεί.

Η αστυνομία της βόρειας Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ένα άτομο παραδόθηκε στη χωροφυλακή στο Ghyvelde, ισχυριζόμενο ότι σκότωσε πέντε ανθρώπους στην περιοχή της Δουνκέρκης, τέσσερις στο καμπ κι ακόμη έναν στο Wormhout.

Five people, including two migrants and two security guards, were shot dead near Dunkirk, France.

A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to the killings, reportedly linked to a business dispute.#France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ

