Το τοπίο της στέγασης στην Ευρώπη αλλάζει δραματικά, καθώς οι οικονομικές προκλήσεις και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των νέων οδηγούν σε μια νέα τάση: τη συγκατοίκηση.

Η Gen Z αγκαλιάζει αυτή την προσέγγιση, αναζητώντας προσιτές και ευέλικτες λύσεις στέγασης σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενα ενοίκια και περιορισμένη προσφορά κατοικιών.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων ηλικίας 18-34 ετών ζουν ακόμα με τους γονείς τους, λόγω του υψηλού κόστους ζωής και της ανεπαρκούς προσφοράς προσιτών κατοικιών. Η συγκατοίκηση αναδεικνύεται ως μια βιώσιμη λύση, επιτρέποντας στους νέους να μοιράζονται τα έξοδα και να απολαμβάνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες πόλεις.

Το MyRoomie: Η Καινοτόμος πλατφόρμα που επαναπροσδιορίζει τη συγκατοίκηση

Στην καρδιά αυτής της τάσης βρίσκεται το MyRoomie, μια πλατφόρμα που διευκολύνει τη διαδικασία εύρεσης συγκατοίκων και κατοικιών.

Ως νικητής του βραβείου Rising Startup of the Year στα Startupper Awards 2023 και του τίτλου Best Newcomer από την Ελλάδα στα South Europe Startup Awards 2023, το MyRoomie αναγνωρίζεται για την καινοτομία και τον αντίκτυπό του στην αγορά.

Πρωτοποριακή τεχνολογία AI/ML

Το MyRoomie ξεχωρίζει για την καινοτόμο προσέγγισή του AI και Machine Learning. «Αναπτύσσουμε μια μοναδική τεχνολογική υποδομή που θα μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν συγκατοίκους,» δηλώνει ο Dominikos Pritis, ιδρυτής και CEO.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί:

• Προηγμένους αλγόριθμους αντιστοίχισης για βέλτιστη συμβατότητα συγκατοίκων

• Συστήματα πρόβλεψης τάσεων της αγοράς και βελτιστοποίησης τιμών

• Τεχνολογία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για βελτιωμένη επικοινωνία

• Αλγόριθμους ανίχνευσης απάτης για αυξημένη ασφάλεια των χρηστών

Η δύναμη των δεδομένων

Η προσέγγιση του MyRoomie στην τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε:

• Εκτενή συλλογή δεδομένων αλληλεπίδρασης χρηστών και προτιμήσεων

• Μοναδικό σύνολο δεδομένων για την ευρωπαϊκή αγορά συγκατοίκησης

• Αυστηρή συμμόρφωση με το GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων

• Συνεχή βελτίωση των μοντέλων πρόβλεψης

Η συγκατοίκηση ως απάντηση στην κρίση στέγασης

Η κρίση της προσιτής στέγασης είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει ολόκληρη την Ευρώπη. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αγορά Κατοικίας 2023 αποκαλύπτει ότι το ένα τρίτο των Ευρωπαίων ενοικιαστών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε έξοδα στέγασης, υπερβαίνοντας κατά πολύ το συνιστώμενο όριο του 30%.

Η συγκατοίκηση προσφέρει μια πρακτική λύση σε αυτή την πρόκληση, μειώνοντας το οικονομικό βάρος και επιτρέποντας στους νέους να ζουν σε περιοχές που ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές και προσωπικές τους ανάγκες.

Επιπλέον, η άνοδος της απομακρυσμένης και υβριδικής εργασίας, όπως αναφέρεται στην έρευνα του Eurofound για το 2023, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται την τοποθεσία και τις απαιτήσεις στέγασης.

Η δέσμευση του MyRoomie στην υποστήριξη της νέας γενιάς

“Στο MyRoomie, αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εύρεση προσιτής στέγασης”, δηλώνει η ομάδα του MyRoomie. “Η πλατφόρμα μας δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση, συνδέοντας άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες”.

Με προηγμένα φίλτρα αναζήτησης, εργαλεία επικοινωνίας και ένα ασφαλές περιβάλλον, το MyRoomie διευκολύνει τη διαδικασία εύρεσης του ιδανικού συγκατοίκου και κατοικίας, ενώ το σύστημα AI και Machine Learning που βρίσκεται υπό ανάπτυξη θα απογειώσει την εμπειρία χρήσης. Η πλατφόρμα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, προωθώντας την κοινότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των χρηστών της