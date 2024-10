Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του νέου Financial ERP Συστήματος της Πειραιώς με την PwC Ελλάδας να λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος της Τράπεζας καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαιρετικά σύνθετου και απαιτητικού αυτού έργου.

Η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου είναι στρατηγικής σημασίας για την Πειραιώς και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού του Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης της Τράπεζας. Αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών της λειτουργιών, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την ταχεία οικονομική πληροφόρηση τόσο προς τη Διοίκηση όσο και προς την επενδυτική κοινότητα.

Μέσω της υλοποίησης του έργου, η Πειραιώς εξασφαλίζει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου οικοσυστήματος σε περιβάλλον cloud, καθώς και μια ενιαία πηγή προσαρμοσμένων λύσεων και υποστήριξης ολοκληρωμένων διαδικασιών.

Η λύση, η οποία βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία, χρησιμοποιεί το Rise with SAP, S/4HANA Private Cloud Edition για την υποστήριξη χρηματοοικονομικών λειτουργιών, συνδυαζόμενη με cloud εργαλεία στο Microsoft Azure.

Η PwC Ελλάδας ανέλαβε το σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και την διαχείριση της επερχόμενης αλλαγής, μέρος της οποίας ήταν και η εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, μέχρι τη δοκιμαστική και την παραγωγική λειτουργία του νέου Financial ERP. Πρωταρχική μέριμνά της ήταν η ανάπτυξη και εν συνεχεία η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης που ικανοποιεί πλήρως τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας, ενώ ευθυγραμμίζεται με το ευρύτερο έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Πειραιώς, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες. Στην επιτυχία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού συνέβαλε η εφαρμογή ενός στρατηγικού πλάνου Διαχείρισης Αλλαγής, το οποίο στοχεύει τόσο στην προετοιμασία του Οργανισμού για την μετάβαση στο νέο σύστημα όσο και στη δέσμευση του προσωπικού στο νέο τρόπο εργασίας.

Ετσι, αξιοποιούνται οι νέες λειτουργίες που παρέχονται από το νέο Financial ERP, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται αυτοματοποίηση, και τυποποίηση των λογιστικών διαδικασιών, αποτελεσματικότητα και βελτιστοποίηση πόρων καθώς και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης οικονομικών αποτελεσμάτων για την επενδυτική κοινότητα (Financial Statements Closing Process).

Η Κυριακή Πλαστήρα Partner, επικεφαλής της διεύθυνσης Finance Transformation στην PwC Ελλάδας ανέφερε σχετικά: «Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και εν τέλει η εφαρμογή του νέου ERP Συστήματος αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, στρατηγικής σημασίας έργο, το οποίο και προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην Πειραιώς. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, εντάσσεται αρμονικά στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας, εκσυγχρονίζοντας, απλοποιώντας και επιταχύνοντας σειρά διαδικασιών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το ρόλο μας ως στρατηγικός σύμβουλος υλοποίησης ενός τόσο κομβικού αλλά και απαιτητικού έργου, το οποίο και ολοκληρώσαμε βάσει του αρχικού πλάνου μέσα από την άψογη συνεργασία με την ομάδα της Πειραιώς.»

Ο Αλέξανδρος Εμμανουήλ, Chief Technology Officer – General Manager της Πειραιώς, ανέφερε ότι: «Η Πειραιώς, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποστηρικτικών της λειτουργιών, επένδυσε στο RISE with SAP S/4HANA για το νέο Financial ERP. Η μετάβαση είναι στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα, αφού δεν αφορά μόνο στην αλλαγή μιας χρηματοοικονομικής εφαρμογής, αλλά στοχεύει στο μετασχηματισμό του Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών λειτουργιών, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την ταχεία οικονομική πληροφόρηση, τόσο προς τη Διοίκηση όσο και προς την επενδυτική κοινότητα. Επιπλέον, το νέο Financial ERP αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στο τεχνολογικό μετασχηματισμό ακολουθώντας την cloud-first αρχιτεκτονική της Πειραιώς που αποτελεί και επιδίωξη για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και λύσεων σε γρήγορο χρόνο, η οποία παράλληλα ενισχύει τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διεργασιών αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, καθώς και την αξιοπιστία και την ασφάλεια των δεδομένων. Στο απαιτητικό αυτό έργο συμμετείχαν ομάδες τόσο από την Τράπεζα όσο και την PwC, οι οποίες με αφοσίωση στο στόχο, επαγγελματισμό και κυρίως όραμα, συνέδραμαν στην επιτυχή ολοκλήρωσή του αναφορικά με τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα που είχαν τεθεί».

Για την ολοκλήρωσή του απαιτήθηκαν 18 μήνες εντατικών εργασιών από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ στην ομάδα έργου συμμετείχαν 100 περίπου άτομα τόσο από την Πειραιώς όσο και από την PwC Ελλάδας.