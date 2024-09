Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Al Massirah.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.

⭕️BREAKING: The IAF struck military targets belonging to the Houthi terrorist regime in Yemen in response to their recent attacks against Israel.

The targets included power plants and a seaport, which were used by the Houthis to transfer Iranian weapons to the region, in… pic.twitter.com/QaWSD3uMEJ

— Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024