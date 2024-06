Η Οντίν Λιναρδάτου φιλοξενεί στο νέο podcast του «Βήματος», «Ok, Yes! Ok, Yes! Πάει η Ευρώπη για εκλογές» τον Γιώργο Τράπαλη αναλυτή δεδομένων από την Good Affairs και συνεργάτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο οποίος περιγράφει πώς αποτυπώνονται στις δημοσκοπικές έρευνες η άνοδος της ακροδεξιάς και η αποχή των νέων, το αντιμεταναστευτικό αίσθημα, και ο «αντιευρωπαϊσμός» στην ελληνική κοινωνία, καθώς και το ενδιαφέρον των Ελλήνων ψηφοφόρων για την κλιματική κρίση.

Μεταξύ άλλων στο επεισόδιο «Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις ευρωεκλογές», θα ακούσετε: