Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της Χάγης για τη Ράφα, υπενθυμίζοντας ότι η συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει τα εξής:

«Είναι φρικτό να βλέπεις αθώους Παλαιστίνιους πολίτες να σκοτώνονται στην πρόσφατη επίθεση. Δεν υπάρχει ασφαλής ζώνη για τους εσωτερικά εκτοπισμένους στη Ράφα. Καλώ την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) και να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση στη Ράφα. Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα κατάπαυση του πυρός. Προτρέπω το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να γίνονται σεβαστά. Υπενθυμίζω στην κυβέρνηση του Ισραήλ ότι η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Iσραήλ βασίζεται και πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις αξίες μας».

Horrendous to see innocent Palestinian civilians killed in the recent attack. There is no safe zone for the internally displaced in #Rafah.

I call on the Israeli government to fully respect the International Court of Justice and to immediately halt its military offensive in…

