Δεν χωρά αμφιβολία ότι από την ορκωμοσία της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα προέκυψε (και πάλι) θέμα Συμφωνίας των Πρεσπών. Η πρόεδρος του εθνικιστικού VMRO αποκάλεσε τη χώρα της «Μακεδονία», παραβιάζοντας τον βασικότερο όρο της συμφωνίας των Πρεσπών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντέδρασε στο τόνους αυστηρούς και σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και η αντίδραση του ΥΠΕΞ.

Παράλληλα κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης ξανάβαλαν, με αλληλοκατηγορίες, στο τραπέζι τη Συμφωνία των Πρεσπών τα οφέλη και τις μαύρες τρύπες της.

Στο ερώτημα αν τα Σκόπια κινούνται σε τροχιά αμφισβήτησης της συμφωνίας των Πρεσπών η απάντηση του Μάκη Βορίδη δίνει το ρεαλιστικό πλαίσιο. «Αν αμφισβητηθεί το πλαίσιο της Βόρειας Μακεδονίας, αύριο το πρωί έχεις μία χώρα που δεν έχει όνομα γιατί όλες οι υπόλοιπες χώρες την έχουν αναγνωρίσει με αυτό το όνομα που έχει. Αυτοί με αυτό που κάνουν «πυροβολούν τα πόδια τους». Αυτό μας γυρνάει με μία επιφυλακή για την συμφωνία αυτή, στο επίπεδο διάρθρωσης και εφαρμογής. Θεωρώ ότι είναι μία κίνηση «άμεσα μετεκλογική», και γίνεται συνήθως» Με λίγα λόγια: « Δεν έχουν και πολλά πράγματα να κάνουν στη Βόρεια Μακεδονία». Δεν είναι τυχαίο ότι ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης και το ΥΠΕΞ της χώρας έσπευσαν να πάρουν αποστάσεις, επί της ουσίας «άδειασαν» την νέα πρόεδρο.

Η ηγεσία των Σκοπίων, ανεξάρτητα από την προεκλογική ρητορική της, δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη και τις αντιδράσεις των Βρυξελλών. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία, καλώντας την να σεβαστεί τη Συμφωνία.

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2024