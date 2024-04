Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού στον αέρα κατά τη διάρκεια πρόβας για την παρέλαση του Βασιλικού Ναυτικού της Μαλαισίας.

Το ένα από τα ελικόπτερα χτύπησε το ρότορα του άλλου πριν τα δύο συντριβούν στο έδαφος, όπως δείχνουν τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING: 🇲🇾 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Λούμουτ της Μαλαισίας, η οποία φιλοξενεί βάση του πολεμικού ναυτικού. Νεκροί είναι όλα τα μέλη του πληρώματος των δύο ελικοπτέρων, όπως μεταδίδει το ΒΒC επικαλούμενο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα από τα ελικόπτερα, ένα HOM M503-3 με επτά επιβαίνοντες, πιστεύεται ότι συνετρίβη σε μια πίστα τρεξίματος. Το άλλο, ένα Fennec M502-6 που μετέφερε τα άλλα τρία θύματα, συνετρίβη σε μια κοντινή πισίνα.

🚨( more video ) 🚁🚁🇲🇾🔥Another video captures the moment when two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia. Ten victims were confirmed dead at the scene.

pic.twitter.com/qCosRtlSPI

