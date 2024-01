Ένα αγοράκι δύο ετών πέθανε από την πείνα δίπλα στον 60χρονο πατέρα του, που είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, στο σπίτι τους στη Βρετανία.

Ο Bronson Battersby βρέθηκε κουλουριασμένος με τις πιτζάμες του δίπλα στο άψυχο σώμα του πατέρα του, από μία κοινωνική λειτουργό που για πολλές μέρες προσπαθούσε να κάνει την καθιερωμένη της επίσκεψη, αλλά κανείς δεν της άνοιγε την πόρτα.

Η κοινωνική λειτουργός πήγε για πρώτη φορά στο σπίτι στο Skegness του Lincolnshire στις 2 Ιανουαρίου, αλλά κανείς δεν απάντησε. Επισκέφτηκε ξανά το σπίτι του 60χρονου, αλλά μάταια. Τελικά 7 μέρες μετά, στις 9 Ιανουαρίου, πήρε αντικλείδι από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, μπήκε και βρέθηκε μπροστά στα άψυχα σώματα πατέρα και γιου.

A two-year-old starved to death next to his dead father after he suffered a heart attack, his devastated family has revealed.

Bronson Battersby was found curled up in his pyjamas next to his father Kenneth, 60, who is believed to have suffered a heart attack shortly after he was… pic.twitter.com/iU7gXHyQRU

— “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) January 17, 2024