Ο Ian Ziering, ο γνωστός Στιβ από την τηλεοπτική σειρά «Beverly Hills, 90210», έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη μέση του δρόμου στη Hollywood Blvd, από ομάδα μοτοσικλετιστών.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το TMZ φαίνεται ο γνωστός ηθοποιός να έχει βγει από το αυτοκίνητό του, να χτυπάει έναν αναβάτη μηχανής και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να τον περικυκλώνουν 4 μηχανόβιοι και να του επιτίθενται με σφοδρότητα.

Πολλοί ήταν οι περαστικοί που είδαν τι συνέβαινε και αντί να σπεύσουν να βοηθήσουν τον ηθοποιό έβγαλαν τα κινητά τους και άρχισαν να τραβάνε βίντεο, όπως αναφέρει το TMZ. Αιτία του καβγά φαίνεται ότι ήταν το χτύπημα που δέχτηκε στο αυτοκίνητο του ο Ziering. Μέχρι στιγμής ο ηθοποιός δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση στα social media.

👀 #UPDATE — Law enforcement sources tell TMZ they’re aware of the incident and speaking with the parties involved. No word yet on if there will be any arrests. pic.twitter.com/h0u18KZbeB

— TMZ (@TMZ) January 1, 2024