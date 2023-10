Δηλώσεις μετά τη συνάντηση του με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Λευκό Οίκο έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στην οποία συζήτησαν την εμπόλεμη σύρραξη και στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις δηλώσεις του ανέφερε πως πιστεύει ότι τα πρώτα 20 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια θα φτάσουν στη Γάζα τις επόμενες 24-48 ώρες ενώ τόνισε ότι έχει δεσμεύσεις από τους Ισραηλινούς και τον πρόεδρο της Αιγύπτου πως δεν θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο στην πορεία τους.

Η διεθνής προσοχή έχει επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας στη Γάζα μέσω του μοναδικού σημείου πρόσβασης που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο. Ο Μπάιντεν, ο οποίος επισκέφθηκε το Ισραήλ την Τετάρτη, επέστρεψε τις ΗΠΑ έχοντας λάβει την υπόσχεση από το Ισραήλ πως θα επιτρεπούν ελεγχόμενες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο υπό την προϋπόθεση ότι η βοήθεια παρακολουθείται για να αποτραπεί ο έλεγχος της από τη Χαμάς. Υπενθυμίζεται ότι το πέρασμα της Ράφα ήταν εκτός λειτουργίας για σχεδόν δύο εβδομάδες από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ.

Ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στη Γάζα, έναν θύλακα μήκους 45 χιλιομέτρων, ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, έχει επιδεινώσει τις συνθήκες για τα 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί υπό αποκλεισμό από το Ισραήλ και την Αίγυπτο από τότε που η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο το 2007.

Η διπλωματική δραστηριότητα γύρω από το άνοιγμα της διάβασης της Ράφα έχει ενταθεί, με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι να δέχεται πρόσφατα τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ που επιβλέπει τα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή καθώς και τον Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να καλεί το Κάιρο για την παροχή βοήθειας σε κλίμακα και σε διαρκή βάση.

The EU and the US stand with Israel and against terror.

Israel has the right of self-defense, in line with international humanitarian law.

We are also both increasing humanitarian aid to civilians in Gaza. pic.twitter.com/sSPlILCuJ8

