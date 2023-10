Το ταξίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Αθήνα για το παιχνίδι της Παρασκευής (20/10, 21:15) με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην 4η αγωνιστική της Euroleague έχει, για παν ενδεχόμενο, ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δεδομένης της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί σε Ισραήλ και Λωρίδα της Γάζας, κάθε αναμέτρηση της «ομάδας του λαού» στη διοργάνωση έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου και οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές έχουν, με τη σειρά τους, καταστρώσει ένα πλάνο αποφυγής αντιδράσεων και επεισοδίων.

Όπως έλεγε πηγή από την Αστυνομία στο Βήμα, τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν πρόκειται είναι πολύ αυστηρά κατά το χρονικό διάστημα που η αποστολή της Μακάμπι θα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα.

Προφανώς και το ξενοδοχείο θα φρουρείται από ισχυρές, ένοπλες, δυνάμεις και η αποστολή θα συνοδεύεται από περιπολικά και μοτοσικλετιστές στις απαραίτητες μετακινήσεις που θα χρειαστεί να κάνει: από την άφιξη ως και την αποχώρησή της.

Μάλιστα κατά τη μετάβαση του λεωφορείου στο ΟΑΚΑ για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης έχει εκπονηθεί σχέδιο διέλευσης για το οποίο θα είναι υπεύθυνη η Τροχαία.

Αντίστοιχα μέτρα, άλλωστε, ίσχυσαν και στη Βαλένθια πριν από τον αγώνα που έδωσε η Μακάμπι την Τετάρτη κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Υπολογίζεται πως για την εκεί ασφάλεια της αποστολής επιστρατεύτηκαν συνολικά περισσότεροι από 700 αστυνομικοί.

Maccabi Tel Aviv arrive with a presidential motorcade before the battle with Valencia 🚨

pic.twitter.com/2k9h6neRpC

— BasketNews (@BasketNews_com) October 18, 2023