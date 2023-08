Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 13 «πρωτότυπα και συναρπαστικά» βιβλία που προσφέρουν «εντυπωσιακά πορτρέτα του παρόντος» διεκδικούν το βραβείο Booker 2023, το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην προκριματική λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη (01/08) περιλαμβάνονται τέσσερις πρωτοεμφανιζόμενοι μυθιστοριογράφοι και άλλοι έξι που δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ πριν στη λίστα, μαζί με τους Sebastian Barry, Tan Twan Eng και Paul Murray, οι οποίοι έχουν επτά προηγούμενες υποψηφιότητες για το Booker στο ενεργητικό τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος για πρώτη φορά το ένα τρίτο της λίστας καταλαμβάνεται από μυθιστορήματα Ιρλανδών συγγραφέων. Συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων της φετινής λίστας, συνολικά 37 Ιρλανδοί συγγραφείς έχουν αναγνωριστεί από το Booker στην ιστορία του βραβείου, καθιστώντας την Ιρλανδία τη χώρα με τους περισσότερους υποψήφιους σε σχέση με τον πληθυσμό της.

Οπως αναφέρουν οι New York Times, η Esi Edugyan, συγγραφέας και πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, ανέφερε ότι η φετινή λίστα χαρακτηρίζεται από «φρεσκάδα και την ασέβεια των νέων φωνών και από τον αντικομφορμισμό των καθιερωμένων». Όλα τα υποψήφια βιβλία «ρίχνουν νέο φως στο τι σημαίνει να υπάρχεις στην εποχή μας, και το κάνουν με πρωτότυπους και συναρπαστικούς τρόπους», πρόσθεσε η Edugyan.

Τα τέσσερα πρωτοεμφανιζόμενα βιβλία είναι τα εξής: το «If I Survive You» του Jonathan Escoffery, το «Pearl» της Sian Hughes, το «All the Little Bird-Hearts» της Viktoria Lloyd-Barlow και το «Western Lane» της Chetna Maroo. Μεταξύ των άλλων υποψηφίων είναι το «How to Build a Boat» της Elaine Feeney και το επερχόμενο «Prophet Song» του Paul Lynch.

Το βραβείο Booker ιδρύθηκε το 1969 και είναι ένα από τα πιο πολυπόθητα λογοτεχνικά βραβεία στον κόσμο, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο σε συγγραφείς μυθιστορημάτων που έχουν γραφτεί στα αγγλικά και έχουν εκδοθεί στη Βρετανία ή την Ιρλανδία. Συχνά θεωρείται ως το αποκορύφωμα της καριέρας ενός συγγραφέα, αλλά το βραβείο έχει επίσης αναδείξει συχνά και νέα αστέρια της λογοτεχνίας. Πρόσφατοι αποδέκτες του βραβείου είναι μεταξύ άλλων οι Bernardine Evaristo, Douglas Stuart και Marlon James.

Πέρυσι, το βραβείο κέρδισε ο συγγραφέας από τη Σρι Λάνκα Shehan Karunatilaka με το βιβλίο του «Τα επτά φεγγάρια του Μάαλι Αλμέιντα», μια σάτιρα που εξερευνά το τραύμα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα του. Μετά την ανακοίνωση, οι πωλήσεις του βιβλίου εκτοξεύτηκαν σε περισσότερα από 100.000 αντίτυπα και έχει πλέον μεταφραστεί σε 19 γλώσσες.

Από την προκριματική λίστα που ανακοινώθηκε σήμερα έξι μόνο τίτλοι θα συνεχίσουν στην διεκδίκηση του πολυπόθητου βραβείου τελικά. Η λίστα με τους 6 φιναλίστ θα ανακοινωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Το νικητήριο βιβλίο, ο συγγραφέας του οποίου θα λάβει βραβείο 50.000 λιρών, θα ανακοινωθεί σε τελετή στο Λονδίνο στις 26 Νοεμβρίου.