Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας επιτέθηκαν στη γέφυρα της Κριμαίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα χρησιμοποιώντας τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, ανακοίνωσε η επιτροπή έρευνας για υποθέσεις τρομοκρατίας της Ρωσίας, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της επιτροπής, πιστεύεται πως για την επίθεση αυτή ευθύνονται οι ουκρανικές «ειδικές υπηρεσίες» και διενεργείται έρευνα ποινικής φύσης για την υπόθεση.

The National Anti-Terrorism Committee of the #Russian Federation: The #CrimeanBridge was attacked by two #Ukrainian surface unmanned vehicles. A criminal case has been initiated under the article “Terrorist act”. pic.twitter.com/VPqFvwSEd0

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία για τη διάπραξη επίθεσης στην γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία με ανάμιξη της Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Η Ζαχάροβα δεν παρείχε αποδείξεις για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό αυτόν.

📹This is what the #CrimeanBridge looks like now pic.twitter.com/t6ZQ1mhtr7

«Η σημερινή επίθεση στην γέφυρα της Κριμαίας διεξήχθη από το καθεστώς του Κιέβου. Το καθεστώς αυτό είναι τρομοκρατικό και έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας διεθνούς οργάνωσης οργανωμένου εγκλήματος», σημείωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι αποφάσεις λαμβάνονται από Ουκρανούς αξιωματούχους και τον στρατό με την άμεση συμμετοχή αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών και πολιτικών. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία ηγούνται μιας τρομοκρατικής κρατικής δομής», σημείωσε η Ζαχάροβα.

In case anyone’s wondering if the #CrimeanBridge attack is perhaps an accident, here’s video of the moment the explosion occurred.

You can hear air defence fire just before the blast.

It’s hugely significant that THE most protected area of the occupied territory has been hit. pic.twitter.com/U8oLBOk7v2

