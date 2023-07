Οι γονείς κοριτσιού σκοτώθηκαν και η κόρη τους τραυματίστηκε καθώς ταξίδευαν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο πάνω στη γέφυρα της Κριμαίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπιέλγκοροντ (νότια).

«Το κορίτσι έχει τραυματιστεί» αρκετά σοβαρά, σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Γκλάντκοφ, όμως «το σκληρότερο είναι πως οι γονείς του σκοτώθηκαν, κι ο μπαμπάς κι η μαμά».

Εξήγησε πως το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της περιφέρειάς του και ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει επειγόντως με συγγενείς της οικογένειας.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ (νότια).

Η στιγμή της επίθεσης σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές

Russian propagandists publish footage allegedly of the attack on the #CrimeanBridge. pic.twitter.com/7ofAEVjRDV

— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2023