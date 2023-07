Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η γέφυρα της Κριμαίας, από τις ρωσικές αρχές, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή η κυκλοφορία. Σημειώνεται ότι η γέφυρα της Κριμαίας συνδέει την χερσόνησο με την ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Η εντολή για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» δόθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/7) από τον κυβερνήτη της Κριμαίας -διορισμένο από την ρωσική Ομοσπονδία– Σεργκέι Αξιόνοφ, μέσω telegram.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, δεν έδωσε καμία περαιτέρω επεξήγηση γιατί η γέφυρα της Κριμαίας, τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το μήνυμα του κυβερνήτη αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η κυκλοφορία διακόπηκε στη γέφυρα της Κριμαίας: υπάρχει έκτακτη ανάγκη στην περιοχή της 145ης υποστήριξης από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται.

»Μίλησα με τον υπουργό Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βιτάλι Γκεναντίεβιτς Σαβέλγεφ. Λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση της κατάστασης. Διατηρούμε επαφή με συναδέλφους από την περιοχή του Κρασνοντάρ».

Explosions at Kerch bridge. Head of occupational authorities of Crimea says 2 people killed, 1 wounded and at least 1 span collapsed https://t.co/bxgsNrU6Vs pic.twitter.com/pPGLlYOwiQ

— Liveuamap (@Liveuamap) July 17, 2023