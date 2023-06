Οι τραγουδίστριες Rihanna, Taylor Swift και Beyoncé και τα μέλη της οικογένειας Kardashians κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις στη φετινή λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες της Αμερικής.

From pop stars to tech company founders, the youngest members of Forbes’ 2023 list of America’s Richest Self-Made Women are making their mark, whether in business or entertainment. https://t.co/jBShVvh2SN #SelfMadeWomen pic.twitter.com/OZGlCuOeFy — Forbes (@Forbes) June 1, 2023

Με βαθμολογία 10, η Rihanna βρίσκεται στην κορυφή των γυναικών από τον χώρο της ψυχαγωγίας και καταλαμβάνει την 20ή θέση στη λίστα με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ, στην οποία περιλαμβάνονται διευθυντικά στελέχη και επιχειρηματίες.

Η τραγουδίστρια του «Umbrella» και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ένδυσης και των προϊόντων ομορφιάς εκτιμάται ότι έχει καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την οποία το Forbes αποδίδει στην επιτυχία της τόσο στη μουσική όσο και στις πωλήσεις καλλυντικών.

Με βαθμολογία 8, η Taylor Swift κατατάσσεται στην 34η θέση. Υπολογίζεται ότι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει περιουσία 740 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, σύμφωνα με το Forbes, προέρχεται από τα άλμπουμ της με πωλήσεις ρεκόρ και από τα έσοδα των εισιτηρίων στις περιοδείες της.

H Beyoncé, η οποία δίνει αυτό το διάστημα συναυλίες στην Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, βρίσκεται στη θέση 48 με βαθμολογία 8. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της Queen Bey ανέρχεται σε 540 εκατομμύρια δολάρια, από την τριών δεκαετιών καριέρα της στη μουσική.

Η μεγιστάνας των ΜΜΕ Oprah Winfrey κατατάσσεται 13η στη λίστα του Forbes με τις πιο πλούσιες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ και την ακολουθούν η σταρ του τηλεοπτικού ριάλιτι και επιχειρηματίας «Keeping Up with the Kardashians» Kim Kardashian στη θέση 21 και η ετεροθαλής αδερφή της, μοντέλο και επιχειρηματίας, Kylie Jenner, στη θέση 38.

Eight newcomers including Bridgerton and Grey’s Anatomy creator Shonda Rhimes join such standouts as Taylor Swift and Sheryl Sandberg among the nation’s most successful female entrepreneurs, executives and entertainers. https://t.co/RRX6tXVG68 #SelfMadeWomen pic.twitter.com/KeQnlYwEO1 — ForbesWomen (@ForbesWomen) June 1, 2023

Η Madonna βρίσκεται στη θέση 45, η Celine Dion είναι 56η, η Dolly Parton 59η. Η ηθοποιός και παραγωγός Reese Witherspoon είναι 59η και η τηλεοπτική παραγωγός και σεναριογράφος Shonda Rhimes βρίσκεται στη θέση 96.