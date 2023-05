Εντονη κριτική έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά τον έντονο διαπληκτισμό που είχε ο τενίστας με τη μητέρα του η οποία του έδινε οδηγίες στα ρωσικά κατά τη διάρκεια ενός μπρέικ που δέχθηκε από τον Ντανίλ Μεντβέντνεφ στο Open Rome.

Όλα άρχισαν όταν η μητέρα του ξεκίνησε να του δίνει οδηγίες στα ρώσικα, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να εξοργίζεται και να της ζητάει να μιλάει στα ελληνικά. Λίγο αργότερα μάλιστα η κατάσταση ξέφυγε ακόμα περισσότερο, με τον Ελληνα τενίστα να διώχνει τη μητέρα του από το box του.

Ο Τσιτσιπάς γύρισε και της είπε: «Μη μιλάς στα ρωσικά. Μίλα στα ελληνικά. Στα ρωσικά μη μιλάς. Μάνα σερβίρω και μιλάς στα ρωσικά. Φύγε από το γήπεδο καλύτερα, μη μιλάς στα ρωσικά. Μ@@@@ είσαι τελείως; Δεν μπορώ να καταλάβω τι περνάει από το μυαλό σου. Μιλάει στη δική της γλώσσα. Αν έχεις το Θεό σου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τενίστας,

Στη συνεχεία, πριν μπει στο κορτ για την έναρξη στο δεύτερο σετ – με τη μητέρα του να έχει πάει από πάνω του για να του πει κάτι – ο Τσιτσιπάς γύρισε και είπε προς τον διαιτητή: «Πρέπει να φύγει από το γήπεδο. Δεν μπορώ. Άμα συνεχίσω πρέπει να γίνει με το δικό μου τρόπο».

Αμέσως μετά τον έντονο διαπληκτισμό ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τη μητέρα του τα σχόλια στα social media πήραν φωτιά.

Το σκουπιδι ο Τσιτσιπας εβρισε την μανα του στον αγώνα που έδινε…της φωναξε μαλακισμενη εισαι; Οχι Στεφανε εσυ εισαι μαλακας…τεραστιος κιόλας. Δεν ξερω κανεναν αθλητη να βριζει ετσι την μανα του στην κερκίδα. Εύχομαι μονο ηττες μεχρι και το playstation μεχρι να βάλεις μυαλο

— Chris was here (@chrisathenscity) May 20, 2023