Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν χαρακτηρισμένα ως απόρρητα, τα οποία φαίνεται να απεικονίζουν μια «μεταλλική σφαίρα» στη Μέση Ανατολή το 2022.

Η υποεπιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις Ένοπλες Υπηρεσίες πραγματοποίησε μια ενημέρωση με τον Διευθυντή του AARO, ή του νέου γραφείου του Πενταγώνου σχετικά με τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, και σε αυτήν αποκάλυψε το σχετικό βίντεο.

Τα πλάνα είναι τραβηγμένα από drone.

Σημειώνεται πως στις ΗΠΑ, αυτήν τη στιγμή, διερευνώνται εκατοντάδες θεάσεις άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων (ΑΤΙΑ) ή UFΟ, αλλά καμία δεν έχει συνδεθεί επισήμως με εξωγήινους.

The video was previously marked classified by the government, but has now been released and it shows a fast-moving “metallic orb” travelling over buildings

Read more 👉 https://t.co/YvNykx284L pic.twitter.com/8GMvPwjWrY

— Sky News (@SkyNews) April 20, 2023