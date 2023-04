Ο πρίγκιπας Χάρι θα παραστεί στη στέψη του βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου τον επόμενο μήνα, δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Η σύζυγος του Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, θα παραμείνει στην Καλιφόρνια με τα παιδιά τους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Prince Harry will attend King Charles’s coronation, but Meghan will stay in California with their children, Buckingham Palace says https://t.co/rm4dngfO2f

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 12, 2023