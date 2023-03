Αρνήθηκε να συναντήσει την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιεί σ επίσκεψη διερεύνησης σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση.

Η αντιπροσωπεία, σύμφωνα με το σχέδιο προγράμματος επίσκεψης που έχει δημοσιοποιήσει η ίδια, έχει ήδη προγραμματισμένες συναντήσεις με δημοσιογράφους, την οικογένεια του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, την Ελένη Τουλουπάκη, τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλα στελέχη της Αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων όσων προΐστανται της φύλαξης συνόρων, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογκάκου, τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνο Μενουδάκο, τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο και άλλα στελέχη της Αρχής, τον Συνήγορο του Πολίτη Ανδρέα Ποττάκη, την Μαρία Γαβουνέλη, πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον επικεφαλής της ΕΥΠ πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμίρη, τον διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Καλέα, εκπροσώπους κομμάτων, ΜΚΟ και δημοσιογράφους.

“I can think of one motivation for such a decision- the wish to interfere in the internal political scene of a MS engaging in political games at a time when national elections have already been announced in my country for this coming spring” Gerapetritis tells LIBE pic.twitter.com/lI88fKXIjU

