Διαθέσιμα στο Netflix είναι τα τρία τελευταία επεισόδια του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ.

Τα όσα αποκαλύπτει το ζευγάρι σε αυτά, αναμένεται να ανάψουν «φωτιές» στη βασιλική οικογένεια, αφού ισχυρίζεται ότι ο Γουίλιαμ, η Κέιτ και ο Κάρολος ζήλευαν τη δημοτικότητά του και δεν τους άρεσε που «έκλεβαν τα φώτα της δημοσιότητας».

Συγκεκριμένα, στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς, ο Χάρι αναφέρεται στην περιοδεία στην Αυστραλία τον Οκτώβριο του 2018, όπου αποκαλύφθηκε η εγκυμοσύνη της Μέγκαν. «Όταν κάποιος κλέβει στη συνέχεια τα φώτα της δημοσιότητας ή κάνει τη δουλειά καλύτερα από το άτομο που γεννήθηκε για να το κάνει αυτό, αυτό αναστατώνει τους ανθρώπους και χαλάει την ισορροπία», τονίζει.

Στο πέμπτο επεισόδιο, ο πρίγκιπας δηλώνει ότι ήταν τρομακτικό για τον αδελφό του, Γουίλιαμ, να του ουρλιάζει και να του φωνάζει, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στις 13 Ιανουαρίου στο Sandringham, σχετικά με τα σχέδια που έκανε με τη Μέγκαν για μετακόμιση στο εξωτερικό.

«Ήταν τρομακτικό να έχω τον αδελφό μου να ουρλιάζει και να μου φωνάζει και τον πατέρα μου να λέει πράγματα που απλώς δεν ήταν αλήθεια. Και η γιαγιά μου, ξέρετε, να κάθεται ήσυχα εκεί και να τα καταλαβαίνει όλα», λέει ο Χάρι.

Στο μεταξύ, συγκλονίζει η μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ αναφερόμενη στις τάσεις αυτοκτονίας της κόρης της.

Η Ντόρια Ράγκλαντ, η οποία ζει κοντά στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ στην Καλιφόρνια, με δάκρυα στα μάτια περιγράφει στο ντοκιμαντέρ πόσο πιεσμένη ήταν η δούκισσα του Σάσεξ όσο ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Την θυμάμαι να μου λέει ότι ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή της. Και, αυτό μου ράγισε πραγματικά την καρδιά», δηλώνει.

Και προσθέτει: «Ήξερα ότι ήταν κακό, αλλά το να την ακολουθούν συνεχώς αυτά τα όρνια -απλώς να μαζεύει το πνεύμα της- ότι στην πραγματικότητα θα σκεφτόταν να μην θέλει να είναι εδώ… δεν είναι εύκολο για μια μαμά να ακούει τέτοια πράγματα».

Θλιμμένη και μελαγχολική, η Ντόρια σημειώνει επίσης: «Και δεν μπορούσε να την προστατέψω. Δεν μπορούσα… Γνώριζα το άγχος που είχαν. Ένιωθα σαν να έτρεχαν».

Doria Ragland breaks down in tears over Meghan’s suicidal thoughts https://t.co/vnLNzY0xMi

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2022