Tην πρώτη της συνέντευξη μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ παραχώρησε η Μέγκαν Μαρκλ.

Η δούκισσα του Σάσσεξ μίλησε στο Variety για την απώλεια της μακροβιότερης μονάρχη στον κόσμο, για την σχέση τους αλλά και τον πρίγκιπα Χάρι.

Την ώρα που τα βρετανικά Μέσα κατηγορούν την ίδια και τον σύζυγό της πως έχουν βάλει στόχο να βλάψουν τη βασιλική οικογένεια από τότε που εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα, το 2020, η Μαρκλ δήλωσε ότι είναι «περήφανη για τη σχέση της με τη βασίλισσα και πως ήταν ζεστή μαζί της».

Επίσης, σκέφτηκε την πρώτη επίσημη συνάντηση που είχαν και πώς ένιωσε: «Αναλογίστηκα την πρώτη μας επίσημη εμφάνιση μαζί, πόσο ξεχωριστά ένιωσα. Αισθάνομαι τυχερή. Και συνεχίζω να είμαι περήφανη που είχα μια τόσο καλή σχέση με την αρχηγό της οικογένειας».

Στη συνέχεια, έκανε ειδική μνεία στο πένθος που βιώνει από τότε που η Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή και τόνισε ότι νιώθει ευγνώμων που στάθηκε στο πλευρό του Χάρι.

«Υπήρξε ένα τέτοιο ξεχείλισμα αγάπης και υποστήριξης. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που μπόρεσα να είμαι μαζί με τον σύζυγό μου για να τον υποστηρίξω, ειδικά εκείνη την περίοδο. Αυτό που είναι τόσο όμορφο είναι να βλέπεις την κληρονομιά που μπόρεσε να αφήσει η γιαγιά του σε τόσα πολλά μέτωπα. Σίγουρα, όσον αφορά τη γυναικεία ηγεσία, είναι το πιο λαμπρό παράδειγμα για το πώς είναι κάτι τέτοιο. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη που μπόρεσα να περάσω χρόνο μαζί της και να τη γνωρίσω».

Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο σύζυγός της πληροφορήθηκε τελευταίος από τη βασιλική οικογένεια την είδηση του θανάτου της βασίλισσας τόνισε: «Ήταν μια περίπλοκη στιγμή αλλά ο σύζυγός μου είναι πάντα αισιόδοξος».

Τέλος, στάθηκε και στο πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να γίνεται κατανοητή από τους άλλους: «Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Κανείς δεν μου το ρώτησε ποτέ αυτό. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι το να νιώθω ότι με καταλαβαίνουν και ότι με βλέπουν είναι πολύ σημαντικό».

