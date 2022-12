French President Emmanuel Macron stands by as U.S. President Joe Biden speaks during an official State Arrival Ceremony on the South Lawn at the White House in Washington, U.S., December 1, 2022. REUTERS/Jonathan Ernst

Τι δήλωσε Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Εμανουέλ Μακρόν 01.12.2022, 22:55 Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι είναι «έτοιμος» να συνομιλήσει με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν ο τελευταίος «αναζητεί έναν τρόπο για να βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία. «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με τον Πούτιν εάν αναζητεί έναν τρόπο για να βάλει τέλος στον πόλεμο. Δεν το έχει κάνει ακόμη», είπε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Εμανουέλ Μακρόν. Αγριότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία Ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο θα γίνει «κατόπιν διαβούλευσης με τους Γάλλους φίλους μας και το ΝΑΤΟ». Στόλτενμπεργκ – Σολτς: Θα στηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί – Το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο «Θα παραμείνουμε ενωμένοι για να αντιταχθούμε στην αγριότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε επίσης ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον 10ο μήνα της και κυρίως σε μια σκληρή χειμερινή περίοδο. Μακρόν: Δεν θα προέτρεπα ποτέ τους Ουκρανούς σε συμβιβασμό Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε από την πλευρά του ότι «δεν θα προέτρεπε ποτέ τους Ουκρανούς να δεχθούν έναν συμβιβασμό που θα ήταν απαράδεκτος για αυτούς» σε σχέση με τη ρωσική επίθεση, γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να επιτρέψει την οικοδόμηση «διαρκούς ειρήνης». Ο Μακρόν ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε «εγκατάλειψη» της Ουκρανίας θα έθετε σε κίνδυνο, κατά τη γνώμη του, την «παγκόσμια σταθερότητα». ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters