«Τρελάθηκε» ο Αντετοκούνμπο: «Γκρέμισε» μια σκάλα για να εκτελέσει βολές

Παρότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι σε καλή βραδιά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 34 λεπτά συμμετοχής, η ιδιαίτερη αστοχία του από τη γραμμή των βολών (4/15), κόστισε στον ίδιο και τα «ελάφια» που ηττήθηκαν από τους «αποδεκατισμένους» Σίξερς με 110-102.

Ο Greek Freak δεν ήταν ψύχραιμος όταν έπρεπε και έτσι οι Μπακς γνώρισαν την τέταρτη ήττα της σεζόν, παραμένοντας έτσι στην 2η θέση της Ανατολής, πίσω μόνο από τους εκπληκτικούς Μπόστον Σέλτικς.

Μάλιστα, μετά τον αγώνα, ο Γιάννης ήταν φανερά νευριασμένος με την κατάσταση και έτσι μπήκε ξανά στο παρκέ με σκοπό να εκτελέσει μερικές βολές. Εκεί ο Έλληνας σταρ βρήκε μπροστά του μια.. σκάλα η οποία την «πλήρωσε».

Ο Αντετοκούνμπο «γκρέμισε» τη σκάλα, βγάζοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τον θυμό και τα νεύρα που είχε λόγω της αστοχίας του.

Giannis knocked down a ladder and was HEATED after the Bucks loss 😳

(via @dem389)pic.twitter.com/gEoQYQr4yp

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2022