Νεπάλ: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ – Έγινε αισθητός και στην Ινδία

Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα, Σάββατο, το Νεπάλ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, όπως ανέφερε το EMSC.

Ο σεισμός, μάλιστα, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Δελχί της Ινδίας.

Καθώς οι δονήσεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Ινδίας, πολλοί άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια και τα γραφεία τους. Σύμφωνα με αναφορές, οι δονήσεις ήταν αισθητές για σχεδόν 5 δευτερόλεπτα.

Once again Delhi people rushing out from their homes after #earthquake .. pic.twitter.com/EXLs2belcO

Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι στο Δελχί πανικοβλήθηκαν, καθώς μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα ένας ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών είχε πλήξει και πάλι το Νεπάλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άτομα στο Χιμαλάι της Ινδίας.

From a week the intensity of earthquakes in the Himalayas between India & Nepal is pretty insane. scary days. I hope it will stop. Mother Earth 🙏 pic.twitter.com/cLWbUmAANG

— Takeshi Kovacs (@technotorgun) November 12, 2022