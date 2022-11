Τόνγκα: Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ – Έγινε αισθητός και στη Νέα Ζηλανδία

Σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή κοντά στις ακτές της Τόνγκα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού (PTWC), εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Αμερικανική Σαμόα.

Επικίνδυνα κύματα τσουνάμι από τον σεισμό είναι δυνατόν να προκληθούν σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Νιούε και της Τόνγκα, πρόσθεσε.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS.

Βίντεο που ανεβάζουν στα Social media κάτοικοι των νησιών, δείχνουν να απομακρύνονται από τις ακτές και να πηγαίνουν σε υψηλότερα σημεία μετά τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Currently moving inland and to higher ground. Keep safe, drive safely, and look out for one another please. If I thought I’d never have to relive another Jan 15th incident, climate change just proved me wrong – please keep #Tonga in your prayers 🌎🇹🇴🙏🏾❤ pic.twitter.com/T2t3fmDt7K

— Pou Panuve (@AnaTupouP) November 11, 2022